Langsam wird es schon zur Routine für die Mannschaft der Feuerwehr St. Aegyd-Markt: nach Lahnsattel ausrücken und Abschleppdienst durchführen.

Am Dienstagmorgen war es wieder so weit: Erneut war ein Lastwagen im Schneematsch auf der B 23 kurz vor der Passhöhe hängen geblieben. Die Florianis befreiten diesen mit der Schleppstange aus seiner misslichen Lage. Der Schwertransporter war in Schräglage gekippt. Durch das professionelle Einschreiten der Feuerwehr konnte der Trucker nach zwei Stunden unversehrt seine Fahrt fortsetzen.