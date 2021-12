Ärger wegen Vandalen in Traisen

Monika Liegle ist verärgert und enttäuscht zugleich. Die Großmutter mag Kinder und Jugendliche und betont, dass sie „keineswegs ausländerfeindlich“ sei, doch das, was passiert ist, ist auch ihr zu viel.

Vor wenigen Tagen machte sie mit ihrer Enkeltochter einen Spaziergang am Radweg nach Scheibmühl. Dort begegneten sie einer Burschengruppe, die ihrer Aggression Luft machte. „Zuerst stellten sie sich provokant ans Geländer der Eisenbahnbrücke und bewarfen den vorbeifahrenden Zug mit Schneebällen“, schildert sie. Außerdem ist ihr aufgefallen, dass die Bretter des Holzzaunes unter der B 18-Brücke demoliert waren. „Am Weltmeister-Fitnessweg traten sie einfach auf die Tafel beim ,Ruhependel‘ hin. Da ich den Lärm hörte, drehte ich mich um, worauf einer schrie: ,Was schaut Ihr so blöd?‘ Dazwischen unterhielten sie sich nicht auf Deutsch.“

Schneemann des Enkerls absichtlich zerstört

Fassungslos marschierte Liegle mit ihrem Enkelkind zur Wohnung beim Rathausplatz. Zuvor bauten die beiden noch einen Schneemann. „Kurz vor 19 Uhr klingelte es bei uns, da niemand vor der Wohnungstüre stand, schaute ich hinunter und sah, wie zwei Burschen, der eine mit dem Hut, der andere mit der Rute des Schneemanns, um die Kurve gingen. Ich schrie ihnen zu, sie mögen die Dinge wieder zurückbringen“, schildert sie.

Der Schneemann war komplett zusammengetreten worden. Liegle: „Jetzt kann man natürlich sagen, ist ja nur ein Schneemann, ein Holzzaun, eine Tafel. Ich frage mich aber, was passiert mit diesen jungen Leuten? Gibt es da keine Eltern, die schauen, was ihre Kinder in der Freizeit machen? Ich weiß, es ist momentan eine schwierige Zeit, besonders für Kinder und Jugendliche, aber ich glaube nicht, dass man das so hinnehmen muss“, resümiert sie. Ihr Appell: „Setzt Euch aufs Fahrrad, geht laufen, kauft Euch einen Box-Sack, aber lasst Eure Bosheiten in Euren vier Wänden!“

Die Traisner Streetworker wissen um die Vorfälle und stehen mit den betreffenden Jugendlichen in Gesprächen. „Die Maßnahmen zum vierten Lockdown bringen tiefe Einschnitte in das gesellschaftliche und soziale Leben. Besonders junge Menschen treffen die Einschränkungen besonders hart. Soziale Kontakte sind aber wichtig für eine gesunde Entwicklung“, weiß Barbara Rieder von der Mobilen Jugendarbeit Traisen.

Ein kreativer Lösungsansatz gegen solche Vorfälle könnten „mobile Vandalismus-Stationen“ sein. Kollegen in Vorarlberg haben diese bereits erfolgreich erprobt. „Junge Menschen haben hier die Möglichkeit, sich in einem legalen Rahmen zu ,entpowern‘ – wo reinzutreten oder etwas zu zerstören, einfach mal Dampf abzulassen. Wir arbeiten gerade daran, wie wir dies in unserem Angebot umsetzen können“, erklärt Rieder.