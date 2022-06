Fahrzeug stand in Vollbrand

Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Hohenberg am Pfingstmontag: Die Florianijünger wurden zu einem Fahrzeugbrand am Hammerweg alarmiert. "Aus unbekannten Gründen hatte ein Camping-Bus im Motorraum Feuer gefangen, nach wenigen Sekunden stand das Fahrzeug in Vollbrand", schildert Alina Koupilek von der FF Hohenberg.

Ein zufällig vorbeikommender Feuerwehrmann und ein Anrainer konnten das Feuer bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte mit zwei Feuerlöschern einigermaßen unter Kontrolle halten. Im Anschluss wurde der Bus mittels Schaum gelöscht und von der Unfallstelle entfernt. Der spektakuläre FF-Einsatz dauerte rund zwei Stunden, verletzt wurde niemand.

