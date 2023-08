Neue Pächter für die Bosna Hütte

Engin Kurt hat die Bosnahütte von Andrea und Fritz Schraml übernommen.

„Zunächst gibt es ein Mietverhältnis, um abzuwarten wie sich die Geschäfte hier entwickeln“, erzählt er. Der gebürtige Kurde, der bereits in St. Pölten ein Lokal hatte, will nun in Freiland die Chance nutzen, den Gastrobereich in Türnitz und Umgebung wieder zu beleben. Mit dem neuen Namen „Traisentalerhütte“ erhält die kleine Gastrostätte in Freiland ein bunt gemischtes Fastfood-Lokal für Durchreisende und natürlich auch für alle sonst, die auf Burger stehen. Lieferdienst bietet er für den Großteil des Bezirks an.

Die NÖN berichtete im Frühjahr: Ob Lkw-Fahrer, Biker, Wallfahrer, Wanderer, Radfahrer oder Fußgänger: Sie alle schätzten die kleine Gastronomiestätte an der B 20.

23 Jahre lang führten diese die Schramls, waren aber nun auf Pächtersuche, um in den Ruhestand gehen zu können.