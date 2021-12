INDAT: Karriere nach Matura bei Rohrbacher Betrieb

Seit 2003 steht das Unternehmen INDAT an der B 18 in Bernreit für Innovationen und für neue Technologien. Das Unternehmen mit rund 40 Mitarbeitern ist in drei Kompetenzzentren aufgeteilt, dadurch können sie ihre Stärken perfekt nutzen. Als Arbeitgeber hat der Betrieb in der Region einen sehr guten Ruf und setzt auf qualifizierte Lehrlingsausbildung nach modernsten Standards. Bereits vier von insgesamt 20 INDAT-Lehrlingen haben sich für eine Lehre mit Matura entschieden.

„Nach dem Gymnasium stellt sich oft die Frage: Wie geht es weiter mit der Ausbildung? Viele junge Menschen entscheiden sich für ein Studium, weil man mit der Matura zwar eine gute Grundausbildung, aber keine spezifische Berufsausbildung hat“, betont INDAT-Geschäftsführer Gerhard Eberl.

Dabei ist das Studium nach der Matura nur eine Möglichkeit. INDAT hat im Unternehmen einige Beispiele, dass es nach der Matura auch einen weiteren Erfolgsweg gibt – die Lehre, beziehungsweise, wie es Gerhard Eberl gerne nennt, die „Karriere nach Matura“. Matthias Bollwein ist dafür ein gutes Beispiel. Er hat sich schon 2013 nach dem Gymnasium für eine Lehre nach der Matura entschieden. Bis heute hat der 29-Jährige diesen Schritt nicht bereut. Mittlerweile konstruiert Matthias komplexe Werkzeuge für viele renommierte Betriebe in ganz Österreich und bestätigt selbst, „dass man alles schaffen kann, wenn man den Willen dazu hat“.

Ähnlich war die Situation ein Jahr später bei Christian Grumböck. Dieser absolvierte die HTL für Elektronik in St. Pölten und fand im Frühjahr 2014 bei INDAT eine Lehranstellung als Konstrukteur, welche ihn zu einem der Top-Konstrukteure im Sondermaschinenbau macht. „Die technische Herausforderung und das Erleben des Entwicklungs- und Entstehungsprozesses der Maschine, vom Kick Off bis hin zum Betrieb am Einsatzort beim Kunden“ war auch für Andreas Jilch einer der Gründe, bei INDAT eine Lehre zu starten, nachdem er die HBLFA Francisco Josephinum in Wieselburg abschloss.

Für INDAT-Geschäftsführer Eberl ist es aber auch wichtig, Mädchen in untypischen Frauenberufen ausbilden zu lassen. So sattelte beispielsweise die gebürtige Grazerin Manuela Kager vom Physikstudium zur Mechatronikerin um. Bei INDAT bekommt sie somit eine fundierte Ausbildung und das notwendige Fachwissen.

Mittlerweile befindet sich Manuela Kager im zweiten Lehrjahr. „Da ich seit meiner frühesten Kindheit gerne bastle, habe ich große Freude daran, inzwischen ganze Schaltschränke und Maschinen verkabeln zu dürfen“, zeigt sich die 22-Jährige von ihrem Job begeistert.