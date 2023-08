Hainfelder ist zweitschnellster Sensenmäher Europas

Die besten 105 Sensenmäherinnen und -mäher Europas trafen sich im kleinen Moravce in Slowenien für die Europameisterschaft im Handmähen. Unter ihnen Peter Scheibenreiter, Mitglied der Landjugend Hainfeld. Acht Länder waren verteten, 17 Mäherinnen und Mäher aus Österreich.

Scheibenreiter qualifizierte sich zuerst auf Landesebene, dann auf Bundesebene und sicherte sich damit sein Ticket für die EM. Gegen 65 weitere Mäher musste er sich beweisen und 100 Quadratmeter Wiese so schnell und so sauber wie möglich abmähen. Das schaffte Scheibenreiter in 2 Minuten und 45 Sekunden und war damit der zweitschnellste Mäher. Insgesamt landete er auf dem sechsten Platz, denn die Jury bezog auch die sogenannte Reinheit mithinein. „Alles ordentlich und gleichmäßig zu mähen ist das Schwierigste“, erzählt der 22-Jährige. Drei der vier möglichen EM-Titel gingen nach Österreich, bei der Mannschaftswertung schaffte das österreichische Team sogar den ersten Platz.

Peter Scheibenreiter mit seiner bewährten Sense, die ihm den Sieg brachte. Foto: LJ Hainfeld

Trainiert hat Scheibenreiter daheim auf der Landwirtschaft. Für die kommende Staatsmeisterschaft ist er durch seine EM-Teilnahme bereits fix am Start. Der nächste europaweite Bewerb ist erst 2025. Es sei ja auch gar nicht so einfach, Flächen in der Größe zu finden, gibt Scheibenreiter zu bedenken. Schließlich mäht jeder Teilnehmer 100, und jede Teilnehmer 35 Quadratmeter ab.