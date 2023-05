SPÖ Weckruf in Traisen und St. Veit

„Wir kämpfen für die Rechte der arbeitenden Menschen und für mehr soziale Gerechtigkeit“, waren sich SPÖ Bunderat Christian Fischer und das Team der SPÖ einig. Traisen und St. Veit bliesen gemeinsam zum „Weckruf“. Die Kundgebung „Hoch dem 1. Mai!“ wurde mit musikalischer Begleitung des Blasorchesters St. Veit abgehalten. Der Maiaufmarsch der Sozialdemokratie startete um 6 Uhr Früh bei der Pizzeria Adam in Traisen. Über mehrere Stationen marschierten die Genossen gemeinsam zur Wohnhausanlage Am Teich und weiter über Wiesenfeld zum Kindergarten St. Veit. Der Abschluss fand in Rainfeld statt.

Foto: SPÖ