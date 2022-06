Klima-Modellregion Traisen-Gölsental startet voll durch

Seit die Kleinregion Traisen-Gölsental die Genehmigung als Klima- & Energie-Modellregion (KEM) Traisen-Gölsental erhalten hat, startet die Lehenrotterin Eva Leeb als KEM-Managerin durch.

In der ersten Phase gilt es, trotz bereits anstehender Umsetzungsprojekte in den Gemeinden, intensiv an der Detail-Ausarbeitung des Umsetzungskonzeptes der gesamten KEM Traisen-Gölsental zu arbeiten.

„Dieses soll mit Jahresende eingereicht werden, um nach der Genehmigung kommendes Jahr mit der intensiven Umsetzungsphase starten zu können. Die zehn erarbeiteten Punkte sind umfassend und weit über die Themen der Energiewende hinausgehend“, weiß Manuel Aichberger, der Obmann der Kleinregion Traisen-Gölsental als treibende Kraft hinter dem KEM-Prozess.

Strategische Arbeit soll in einem halben Jahr fertig sein

Die strategische Arbeit soll, neben der parallel beginnenden Umsetzungsarbeit, spätestens in einem halben Jahr abgeschlossen sein. „Wir wollen die ersten drei Jahre möglichst effizient und effektiv gestalten. Die KEM-Gemeinden unserer Region sollen vom gemeinsamen energie- und klimapolitischen Engagement profitieren und einen handfesten Nutzen ziehen“, nennt Aichberger die Intention.

KEM-Managerin Eva Leeb ergänzt: „Zuallererst wird der Fokus auf der detaillierten Ausarbeitung der KEM-Strategie liegen, nicht zuletzt um diese möglichst schnell mit konkreten Projekten in die Umsetzung zu bringen. Deshalb habe ich meine ersten Arbeitswochen intensiv dazu genutzt, um alle KEM-Gemeinden und deren Entscheidungsträger zu besuchen.“

Im Zentrum sei die Bestandsaufnahme bestehender Energieanlagen und Stromverbraucher gewesen, damit man darauf aufbauend Projekte entwickeln könne beziehungsweise, um Potenzial zum Klimaschutz in jeder Kommune aufzudecken, informiert Leeb. Zudem konnten Wünsche und Ideen eingebracht werden, die in die KEM-Strategie einfließen sollen.

Der Abschluss von Leebs Tour durch alle KEM-Gemeinden erfolgte in Lilienfeld. Im rund 1,5 stündigen Arbeitsgespräch verwies Energie- und Umweltstadtrat Thomas Gravogl etwa auf die Vorzeigeprojekte „Sonnenkraftwerk Lilienfeld“ oder die gegründete Erneuerbare Energiegemeinschaft (EEG) Lilienfeld, der er auch als Obmann vorsteht.

Dabei bekräftigten Thomas Gravogl und Vizebürgermeister Manuel Aichberger unisono, dass sich die Stadtgemeinde Lilienfeld eine künftige Erweiterung der Erneuerbaren Energiegemeinschaft (EEG) Lilienfeld – zuerst innerorts, später sogar über die Gemeindegrenzen hinaus – vorstellen könne. Die KEM Traisen-Gölsental sei für eine derartige interkommunale Zusammenarbeit im Energie- und Umweltbereich die geeignete Plattform.

Unterstützung von Energiegemeinschaften

Tatsächlich bietet das Programm des Klimafonds umfangreiche Fördermöglichkeiten, besonders im Zusammenhang mit Gemeinden. „Ich weiß bereits von sehr konkreten Planungen in der Region für größere Photovoltaikanlagen in Verbindung mit Energiegemeinschaften. Besonders jetzt bei horrend hohen Strompreisen bieten solche Energiegemeinschaften einen doppelten Nutzen für regionale Stromerzeuger und Stromkunden“, berichtet Kleinregionsmanager Roland Beck.

Die Stromerzeuger erhalten deutlich mehr Geld für den produzierten Strom als wenn sie diesen in das Stromnetz einspeisen. „Die Stromkunden profitieren von den regionalen Strompreisen und von deutlich vergünstigten Netztarifen. Diese Energiegemeinschaften wollen wir überall, wo es sinnvoll ist, ermöglichen und unterstützen“, skizziert Beck eine der vielen Maßnahmen der kommenden drei Jahre.

Bei erfolgreicher Umsetzung der Programminhalte kann und soll die „K&E Modellregion Traisen-Gölsental“ länger bestehen bleiben.

