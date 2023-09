Wieder ein Forstunfall in St. Aegyd

Waldarbeiten sind gefährlich. Am Mittwoch passierte ein schwerer Forstunfall in Kernhof, der zweite dieser Woche in St. Aegyd.

Der 67-Jährige führte am Abend Arbeiten mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine samt Forstanhänger durch. Beim Abladen von Holzstämmen passierte das Missgeschick. Der Mann dürfte die hydraulischen Stützen des Forstanhängers nicht abgesenkt haben, wodurch der Anhänger kippte und der Mann vom Kransitz zu Boden stürzte. Sein Sohn (41) fand kurze Zeit später seinen verletzten Vater und verständigte die Rettung. Der 67-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem „Christophorus 15“ in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Erst am Dienstag war ein 81-Jähriger in St. Aegyd bei Forstarbeiten ums Leben gekommen. Der Ast einer Esche hatte ihn am Kopf getroffen.