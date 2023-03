Lilienfelds Neo-Stadtchef: „Haben Entwicklung selbst in der Hand“

Seit der Gemeinderatssitzung letzte Woche ist es fix: Der bisherige Lilienfelder Vizebürgermeister Manuel Aichberger (ÖVP) wurde einstimmig - nach dem Rücktritt von ÖVP-Bürgermeister Wolfgang Labenbacher zum neuen Lilienfelder Gemeindeoberhaupt gewählt. Die Angelobung durch Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller erfolgte am Montag. Im NÖN-Interview gibt Aichberger Einblicke, was sich nun ändert.

Was wird für Sie voraussichtlich die größte Herausforderung im neuen Amt?

Manuel Aichberger: Wir leben heute generell in einer Zeit voller Krisen und Herausforderungen. Die Menschen erwarten sich Lösungen und Antworten von der Politik. Was um uns herum passiert, können wir großteils nicht beeinflussen, aber wir haben es zumindest in der Hand, selbst zu entscheiden, wie sich unsere Gemeinde entwickelt. Die Herausforderung besteht daher darin, Lilienfeld bestmöglich in die Zukunft zu führen und durch die aktuell schwierigen Zeiten zu navigieren.

NÖN: In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der Wirkungskreis einiger Gemeinderatsausschüsse adaptiert. Welchen Hintergrund haben diese Änderungen?

Aichberger: Neuer Vizebürgermeister ist Christian Buxhofer. Er hat das ursprüngliche Ressort für ,Finanzen, Personal und Gemeindeinfrastruktur‘ von mir übernommen. Zusätzlich fallen nun auch sämtliche Wirtschaftsagenden in sein Ressort. Das macht Sinn. Christian Buxhofer ist Wirtschaftsbundobmann und führt selbst ein Unternehmen. Der Tourismus ist nun von ihm losgelöst und dem Ressort von Stadtrat Martin Tröstl zugeteilt. Martin Tröstl ist ja Obmann des Fremdenverkehrsvereins. Stadtrat Erwin Martinetz führt ab sofort das neue Ressort „Generationensicherheit und Ortsbildpflege“. Das sind Arbeitsbereiche, in denen er sich seit Jahren aktiv einbringt. Neuer Gemeinderat ist Florian Schönhofer.

Wenn Sie an die größten Vorhaben in nächster Zeit denken, welche sind das?

Aichberger: Ein sehr kosten- und arbeitsintensiver Bereich ist jener der Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen. Im Sommer folgt die nächste Etappe der Generalsanierung der Volksschule. Knapp eine Million Euro ist dafür vorgesehen. Im Rahmen der blau-gelben Kinderbetreuungsoffensive planen wir die Errichtung eines Zubaus beim Kindergarten in der Klosterrotte sowie zusätzlich eine Tagesbetreuungseinrichtung für die Kleinsten im Gebäude Klosterrotte 4. Nach Ostern wird feststehen, mit welchem Architektur- bzw. Planungsbüro wir in die Umsetzung gehen.

Es wurde die Kritik geäußert, Lilienfeld sei eine „Schlafstadt“, da es zu wenig Geschäfte gebe. Was sagen Sie dazu?

Aichberger: Im Bereich der Wirtschaft gibt es eine Reihe an höchst erfreulichen Entwicklungen. Im Einkaufspark wird die „Müller-Filiale“ das Warenangebot in Lilienfeld deutlich verbessern, ebenso die Errichtung eines Baumarktes durch die Firma Hickelsberger. Aber auch in anderen Geschäftsfeldern kommt es zu Neueröffnungen und „Lückenschließungen“. Am 1. April eröffnet Christoph Kerschner in der Babenbergerstraße im ehemaligen Geschäftslokal der Familie Illmeyer einen neuen Fleischereibetrieb. Lilienfeld hat damit wieder die einzige Fleischerei im ganzen Bezirk! In der Castellistraße 12 eröffnet Andreas Podlesnic am 23. März das Sportfachgeschäft „Felsliebe“. Konkrete Bemühungen laufen derzeit aber auch für Nachnutzungen für den Tankstellenshop und das Geschäftslokal der ehemaligen Konditorei Oberndorfer.

Wie kann man Lilienfeld noch mehr zur Zuzugsgemeinde werden lassen?

Aichberger: Einerseits indem für passendes Kinderbetreuungs- und Bildungsangebot gesorgt wird, was wir tun. Zudem braucht es attraktiven Wohnraum für verschiedenste Bedarfe und Zielgruppen. Derzeit haben wir mehrere attraktive Wohnbauprojekte laufen. Das „Junge Wohnen“ am Areal der „Lolita“ wächst, am „Sägewerksgelände“ entstehen bereits die nächsten Wohnblöcke der Genossenschaft „Frieden“ und auch die Generalsanierung des Gemeindewohnhauses „Am Hahnacker 17“ beschäftigt uns weiter.

Alles wird teurer, vor allem auch steigen die Energiepreise. Wie will die Gemeinde hier weiter sparen?

Aichberger: Eine ganz konkrete Maßnahme aus dem Arbeitsfeld „Energie & Umwelt“ ist etwa die Umstellung der restlichen öffentlichen Straßenbeleuchtung auf sparsame LED-Lampen. Nach der Umstellung ist die gesamte Lilienfelder Straßenbeleuchtung umgerüstet. Das spart etwa 20.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das Investment von 76.500 Euro rechnet sich nach drei Jahren.

Ihr Wunsch als Bürgermeister?

Aichberger: Mir liegt sehr viel an meiner Heimatgemeinde. Ich wünsche mir für alle, die hier leben und arbeiten, für meine Familie und meinen kleinen Sohn, dass Lilienfeld so lebens- wert bleibt und noch attraktiver wird. Das ist meine Motivation für das Bürgermeisteramt. Zum Glück darf ich auf den vollen Rückhalt meiner Familie und auf die Unterstützung meiner Freunde zählen. Erfolg ist immer das Ergebnis von Arbeit, insbesondere von Zusammenarbeit. Bürger sind eingeladen, sich aktiv einzubringen.

