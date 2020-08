Das klassische Konzert am Mariä Himmelfahrtstag in der Pfarre Annaberg hat eine lange Tradition. Ursprünglich war es ein reines Orgelkonzert, seit mehreren Jahren wird das Konzert aber vom Kulturverein Annaberg mit einem abwechslungsreichen Programm veranstaltet, das neben Orgelmusik auch Gesang und Instrumentalmusik bietet.

Diesmal musizierte im Rahmen des Jubiläums „20 Jahre Pater Siegfried Eder Orgel“ das Ensemble „Camerata Via Sacra“ mit Karen De Pastel (Orgel und Violine), Daniel Fischer (Orgel), Florian Pejrimovsky (Bariton) und Carolin Ratzinger (Flöte). Auch Annabergs Bürgermeisterin Claudia Kubelka war in die in Filialkirche am Joachimsberg gekommen. Musik aus vier Jahrhunderten erfreute die Zuhörer, die lang anhaltenden Applaus spendeten.