27 Langohren auf Spendetour

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Anlässlich des 20- jährigen Jubiläums der Interessensgemeinschaft Österreichischer Eselfreunde IA-Austria sowie des internationalen „Jahr des Esels“ wurde eine mehrtägige Stern-Pilgerwanderung mit Eseln veranstaltet. Das Ziel der gemeinschaftlichen Pilgerung mit den Eseln bildete die Basilika in Mariazell und kam mit einer Segnung vor der Basilika zu ihren Höhepunkt. Insgesamt 27 Esel waren es, die mit über 50 IA-Mitgliedern aus allen möglichen Orten losmarschierten. „Bis zu einer Woche wanderten einige Gruppen mit ihren Eseln, während andere sich dafür entschieden nur in den letzten drei Tagen den Marsch zu absolvieren. Wieder andere stießen erst am letzten Tag am Erlaufsee dazu“, übermittelt die Besitzerin des Eselhofes Berndlgut Ulrike Sparber, die ebenfalls mit ihren Eseln teilnahm.

Im Hochland rund um den Wallfahrtsort müssen die Esel und ihre Begleiterinnen und Begleiter jede Menge Höhenmeter, Brücken, Bäche und andere Hindernisse überwinden, doch Vier- wie Zweibeiner zeigen sich äußerst geländegängig. Einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nächtigen dabei während des Marsches in Herbergen im sehr alpinen Gelände. Eines der Feldquartiere befindet sich beispielsweise auf der Feldwiesalm auf etwa 1.314 Meter Seehöhe.

Am 28. August treffen die die Pilgerinnen und Pilger mit ihren Eseln beim Gasthof Bartelbauer in St. Sebastian ein. Hinter dem Hof wird den Eseln mithilfe mobiler Paddocks eine ideale Unterkunft aufgestellt. Am nächsten Tag kommen auch die letzten Wandergruppen in Mariazell an. Eine Segnung der unermüdlichen Landohren bildet den feierlichen Abschluss der Eseltour.

1.500 Euro für guten Zweck und schöne Erinnerungen

„Die ,Eselkilometer‘ wurden dokumentiert und von den verschiedenen Sponsoren in Euro umgewandelt. Einige Vereinsmitglieder gaben zusätzlich zu ihrer ,Kilometerspende‘ auch noch Geld für den guten Zweck“, berichtet Ulrike Sparber weiter. Am Ende kommen beachtliche 1.500 Euro zusammen, die an die Organisation „Licht ins Dunkel“ in Form eines symbolischen Schecks übergeben werden. „Die Vorstandsmitglieder von IA- Austria sind sehr stolz auf die vielen Kilometer, die die Vereinsmitglieder erwandert haben. Unser Dank gilt auch den Sponsoren, die die Kilometer in Euro umgelegt haben“, zeigt sich Ulrike Sparner wertschätzend und fährt fort: „Aufgrund des schönen Erfolges der Aktion ist eine Neuauflage in ähnlicher Form durchaus möglich.“ Auch der Mariazeller Bürgermeister Walter Schweighofer freut sich über den tierischen Besuch samt Begleitern: „Diese Pilgertour war eine echt nette Angelegenheit, die ihren Zweck erfüllt hat. Sie wurde von unseren Gästen überaus positiv wahrgenommen.“

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.