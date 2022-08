Werbung

Ein 54 Jahre alter Mann hat sich am Sonntag in Mariazell in der Steiermark (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) bei Holzarbeiten mehrere Finger abgetrennt. Wie das Rote Kreuz in einer Aussendung berichtete, war er mit der Hand in einen Holzspalter geraten. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert.

