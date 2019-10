Seit drei Generationen bewirtschaftet die Familie Eder den Feldbauerhof, seit 25 Jahren „bio“. Ebenfalls Wert gelegt wird auf die Zucht von Tierrassen, welche vom Aussterben bedroht sind. Für diese Arbeit mit Leidenschaft wurde der Betrieb von der Landwirtschaftskammer Steiermark zum Bauernhof des Jahres 2019 gekürt (die NÖN berichtete).

privat Der Feldbauerhof wird am 9. November in der ORF-Sendung „Land und Leute“ vorgestellt.

Dafür wurde ein Benefiz-Hoffest zu Gunsten des Sterntalerhofes veranstaltet. „Wir möchten uns noch einmal bei der Bevölkerung für den Besuch trotz des nicht ganz optimalen Wetters und bei unseren vielen fleißigen Helfern bedanken“, sagt Birgit Eder.

Über 2.000 Euro kamen als Spende zusammen. Das Geld wurde nun von der Mariazellerin und ihrem Gatten Franz Eder an den Geschäftsführer des Sterntalerhofes, Harald Jankovits, übergeben.

"Es hat uns tief bewegt"

Im burgenländischen Kinderhospiz für unheilbar erkrankte, junge Patienten wird die ganze Familie in ihrer schweren Zeit unterstützt. Die Betreuung erfolgt durch verschiedene Therapieformen, darunter psychologische, pferdegestützte, künstlerische und musikalische, und weiters durch Seelsorge. „Es hat uns tief bewegt, mit wie viel Enthusiasmus gearbeitet wird und dass die Finanzierung aus privaten Mitteln kommt“, erzählt Birgit Eder. „Wir finden, es ist eine sehr wichtige Einrichtung und waren froh, diesen Ort kennen lernen zu dürfen.“

So wie für den Preis, wurde der Mariazeller Bauernhof auch für einen Fernsehbeitrag in der ORF-Sendung „Land und Leute“ am 9. November um 16.30 Uhr auserkoren. „Die Dreharbeiten auf unserem Hof und unserer Alm waren sehr spannend und für unsere Freunde und Kinder sehr aufregend und lustig“, schildert die Landwirtin. Ohne es bei den Aufzeichnungen zu wissen, wurde der Bauernhof zur Favoritenwahl 2019 nominiert. „Eine Überraschung“, sagt Birgit Eder.