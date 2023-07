Begegnungszone Caritas: Ein Ausflug ins Sommercamp in St. Sebastian

Die Caritas St. Pölten hat im März 2023 das Podcastprojekt gestartet. Etwa einmal im Monat werden Angebote der Caritas aus sehr persönlicher Sicht beleuchtet. Journalist Tom Rottenberg gestaltet den Podcast von, mit und über Menschen in Niederösterreich. Thema des Monats Juli ist das Sommer-Camp in St. Sebastian, dass Kindern mit psychisch kranken Eltern Abwechslung bietet.

KIPKE, das steht für das Projekt „Kinder psychisch kranker Eltern“, gibt es bereits seit dem Jahr 2010. Die Caritas hat das Ziel, betroffenen Kindern bei der Bewältigung ihrer momentanen Lebenssituation auf kindergerechte Art und Weise zu helfen. Als Präventionsprojekt richtet sich KIPKE an Kinder und Jugendliche, deren Eltern mit psychischen Erkrankungen oder Suchterkrankungen leben. Diese belastende Lebenssituation erhöht das Risiko, selber eine psychische Krankheit zu entwickeln. Als Erweiterung des Projektes zur Unterstützung gibt es das jährliche Sommer-Camp, bei dem ein multiprofessionelles Team von Betreuenden, Sozialarbeitenden und vielen mehr ein abwechslungsreiches Programm gestalten. Die Kinder haben die Möglichkeit sich in der Kreativwerkstatt auszuleben oder in den Naturparcours Energie loszuwerden.

Das Sommer-Camp für Kinder und Jugendlichen von 8 bis 17 Jahren hilft dabei, die eigenen Stärken zu entdecken und Gemeinschaft erleben zu können. In der sechsten Folge des Podcasts, begleitet Tom Rottenberger Anna Entenfellner, die Leiterin des Projektes „Kinder psychisch kranker Eltern“, durch das Camp. Dort trifft er auf Kinder, die sich endlich eine Auszeit von ihrem Alltag zuhause nehmen dürfen und Betreuerinnen und Betreuer, die sich tatkräftig engagieren.

„Begegnungszone Caritas“ ist auf allen gängigen Plattformen, wie Soundcloud, Spotify, Amazon, YouTube oder Apple Podcasts zu finden.