Ob Stadterhebung, Apotheke oder Vereine: 2018 wird in Mariazell eine Reihe von Jubiläen begangen (die NÖN berichtete).

Grund zum Feiern hat auch die Musikschule Mariazell. Sie besteht seit 1998. Um die 200 bis 250 Schüler jährlich nutzten im Laufe der Zeit das Angebot. Abgedeckt wird ein breites Spektrum an Instrumenten, musikalische Früherziehung ist ebenfalls möglich. Verschiedene Ensembles, das Jugendblasorchester „Kiddy-Band“, der Frauenchor „Chorallen“ oder der Mariazellerlandchor tragen zur Förderung der Talente bei. Durchgeführt wird auch die Kinderbergwelle auf der Bürgeralpe.

Ensembles und Solisten der Musikschule Mariazell gestalteten in der gut besuchten Sebastianikirche ein Konzert, zu welchem der Mariazeller Lions-Club eingeladen hatte. | privat/A. Scherfler

Mittels Fonds bekommen junge, begabte Musizierende mit entsprechenden Leistungen eine Finanzspritze. Unterstützung erhält die Musikschule ihrerseits etwa vom Lions-Club Mariazell. Für diesen wurde in der gut besuchten Sebastianikirche ein Konzert gestaltet. „Dabei wurde im stimmungsvollen Ambiente ein interessanter Querschnitt durch alle musikalischen Stilepochen geboten“, sagt der Leiter der Musikschule, Hannes Haider. Als Dank übergab Lions-Club-Präsident Peter Oberrauter an Haider vier Djemben. Die afrikanische Trommel probierte Schlagzeuger Reinhard Lechner bei einer Soloperformance gleich aus.

Das Instrument soll am Sonntag, 18. November, beim „Geburtstag“ der Musikschule zum Einsatz kommen. Am Programm steht auch die Uraufführung des Musicals „Nota & Pausa – ein Ton geht auf Weltreise“. Mit diesem Festakt schließt dann der Jubiläumsreigen in Mariazell.