Auf der Mariazeller Bürgeralpe gaben „Die Edlseer“ ihr einziges Sommerkonzert und präsentierten ihr neues Album „Echte Freind“.

Dabei kam es an diesem Abend zu einer echten Weltpremiere, die für viele eine Überraschung war: Das „Mariazeller Lied“ ist ihre Hymne an die Region. Komponiert zum 20. Bühnenjubiläum, wurde es nun erstmals im Arrangement für Blasmusik von der Stadtkapelle Mariazell aufgeführt.

NOEN Manfred Maier, Andreas Doppelhofer, Fritz Kristoferitsch und Kapellmeister Andreas Schweiger präsentierten das Mariazeller-Lied.

„Fritz Kristoferitsch hat einen befreundeten Musiker, Gregor Lang, gebeten, das Lied für unser Orchester zu arrangieren. Und recht viele Leute mehr wussten darüber nicht Bescheid“, verrät der junge Kapellmeister Andreas Schweiger. Die Stadtkapelle Mariazell hat eifrig geprobt, aber nie mit den Edlseern gemeinsam. Ein echtes Highlight für Freunde der Blasmusik also.

Ein Highlight aber auch das Konzert an sich, die Musik-Abende am Berg, direkt auf der Bürgeralpe, haben mittlerweile Tradition: „Es war wichtig, dass wir dieses Konzert nach oder in der schwierigen Zeit organisieren und den Musikern auch eine Bühne geben konnten“, zeigt sich Veranstalter und Vizebürgermeister Johann Kleinhofer erleichtert. Mit Corona-Beauftragten, der Einhaltung aller Maßnahmen und den neuen 8er-Gondeln hätte der Transport auf den Berg auch sehr gut funktioniert. „Den Leuten hat diese Veranstaltung richtig gut getan, die Stimmung war sensationell und trotzdem alle sehr diszipliniert“, meint auch Andreas Schweiger.

Ihre Bodenständigkeit, die Lust am Musizieren und das klare Bekenntnis zu ihrer Heimat hat die Edlseer ein Vierteljahrhundert konstant in der Riege der erfolgreichsten und beliebtesten volkstümlichen Formationen aufspielen lassen. Fritz Kristoferitsch, Manfred Maier und Andreas Doppelhofer blicken mittlerweile auf 4.000 Konzerte, und 400 TV-Sendungen zurück, zwei Millionen verkaufte Tonträgern und ebenso viele Konzertbesucher zählen die „Musikanten im Trachtengwand“.