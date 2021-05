„Alt Mariazeller Fest“

Traditionsfest am Hauptplatz Mariazell mit Blumen-Corso, Oldtimer-Präsentation und der Sonderausstellung im Heimathaus Mariazell „Welche Trachten gibt es eigentlich im Mariazellerland?“

Freitag, 2. Juli, Freitag, 6. August, Freitag, 3. September, jeweils von 17 bis 22 Uhr.

Sommerkonzerte (Hauptplatz)

Jeden Mittwoch, 7. Juli bis 1. September, Abendkonzerte mit heimischen Musikvereinen. Abschluss: Sternmarsch Samstag, 4. September, mit Stadtkapelle Mariazell, Musikverein Aschbach, Musikverein Mitterbach, Musikverein Annaberg. Anschließend Monsterkonzert der rund 120 Musiker, ab 20.30 Uhr: „Die ZaumBradler“.

Ennstal-Classic

Oldtimer machen am Freitag, 23. Juli, ab 11.30 Uhr am Hauptplatz in Mariazell Halt.

Silent Cinema

Im Strandbad Erlaufsee am Freitag, 30. Juli, ab 19.15 Uhr und am Freitag, 20. August, ab 18.45 Uhr. Mehrsprachiges Eventkino unter Sternen.

„Hoamatgfühl“

„Die Seer“ auf der Bürgeralpe am Freitag, 10. September, und Samstag, 11. September.

Der Kulturverein K.O.M.M. Mariazeller Land startet mit seinem Programm Ende Mai

Am Freitag, 28. Mai, um 19.30 Uhr findet in der Basilika in Mariazell ein traditionelles Konzert statt. Vom Barock bis zur klassischen Moderne: Es spielen junge aufstrebende Künstler, welche bereits erste Erfolge feiern konnten.

Am Sonntag, 30. Mai, um 18 Uhr im Raiffeisensaal: „RAIN MAN – von Dan Gordon“ basierend auf dem berühmten MGM-Spielfilm. In der Hauptrolle Michael Duregger als Autist. Kartenvorverkauf: Tabak Trafik Girrer in Mariazell unter 03882/24 28.