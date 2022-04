Kriegsflüchtlinge: Familie mit Hunden sucht neue Bleibe

Werbung

Wegen des Kriegs in der Ukraine ist die Familie Ponomarenko - so wie viele andere Familien auch - aus ihrem Heimatland geflüchtet.

Die Eltern sind mit ihren drei Kindern vor Kurzem nach Österreich gekommen. In Mariazell ist die fünfköpfige Familie vorübergehend in einem Zimmer im ehemaligen Bezirksgericht untergebracht. Mit ihnen leben in diesem einzelnen Raum noch sechs Hunde, da die Ponomarenkos in der Ukraine als professionelle Hundezüchter tätig waren.

Jetzt wird dringend für die Familie eine passendere Unterkunft gesucht. Klaus Decleva hat sich der Familie angenommen und unterstützt sie bei der Suche. „Mit der Mutter kann direkt Kontakt aufgenommen werden, da sie Englisch spricht. Für die Vierbeiner der Rasse ,Pomerian Zwergspitz‘ würden sie auch gerne neue tierliebe Besitzer finden“, schildert er.

Alle Tiere sind geimpft und haben sogar einen Pass mit englischer Übersetzung. Kontakt kann Klaus Decleva (Tel.: 0676/9608897) herstellen.

