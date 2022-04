Kollision mit Lkw: Biker tot

Werbung

Am Donnerstag ereignete sich kurz nach 14 Uhr der erste tödliche Motorradunfall in diesem Jahr in der bei Bikern beliebten Region rund um das Mariazellerland.

Die folgenschwere Kollision passierte auf der B21 zwischen Halltal und Terz im Gemeindegebiet von Mariazell. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhren in einer Kurve ein Biker und ein Lkw-Lenker zusammen. Unter den Ersthelfern befanden sich zufälligerweise eine praktische Ärztin und ein Notfallsanitäter des Roten Kreuzes Mariazellerland. Für den 55-jährigen Motorradlenker aus dem Bezirk Mödling kam jedoch jede Hilfe zu spät, die Ärztin vor Ort konnte nur mehr den Tod feststellen.

Der mitalarmierte Notarzthubschrauber "Christophorus 17" wurde noch beim Anflug storniert und zu einem anderen Einsatz in Mariazell weitergeleitet. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Auch die Feuerwehr Mariazell war bei der Fahrzeugbergung vor Ort.

