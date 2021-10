Motorrad schlitterte gegen Pkw: Biker verletzt

Bei einem Unfall mit seinem Motorrad zog sich ein 59-Jähriger Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er musste nach dem Unfall in das Landesklinikum Lilienfeld eingeliefert werden. Der Badener lenkte sein Motorrad am Sonntagnachmittag auf der B 21 von Halltal kommend in Fahrtrichtung Mariazell. Auf Höhe von Straßenkilometer 99,6 kam der Biker aus ungeklärter Ursache plötzlich zu Sturz, woraufhin das Motorrad in weiterer Folge noch seitlich gegen einen entgegenkommenden Pkw schlitterte. Dessen Lenker blieb im Gegensatz zum Biker unverletzt.