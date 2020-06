2.649 Gutscheine von 70 heimischen Betrieben im Gesamtwert von 189.714 Euro: Das ist die stolze Bilanz der Online-Gutschein-Shop-Aktion des Mariazeller Landes, die mit der Wiederöffnung der Beherbergungsbetriebe zu Pfingsten beendet wurde.

Was am Wochenende nach den behördlich verordneten Betriebsschließungen wegen der Coronakrise im März auf Anregung der Hoteliersfamilie Kroneis spontan vom Mariazeller „Internettischler“ Werner Girrer und seinem Mitarbeiter Thomas Fluch als kleine Hilfsaktion geplant und kostenlos auf der Internetplattform mariazell.at umgesetzt wurde, entwickelte sich durch den Ansturm innerhalb weniger Stunden zu einer logistischen Herausforderung. Mehr als 200 ehrenamtliche Arbeitsstunden wurden allein von Werner Girrer und seinen Mitarbeitern aufgewendet, um den Shop zu betreuen, die Bestellungen abzuwickeln und die rund 4.000 E-Mails zu bearbeiten.

Der Wert der Gutscheine wurde durch eine Gemeindeförderung und die Unterstützung privater Sponsoren um 20 Prozent erhöht, was viele Kunden in Anspruch genommen haben. Finanziell getragen wurde der Bonus durch die Stadtgemeinde Mariazell, die Gemeinde Mitterbach, die Wirtschaftskammer (WKO) Steiermark sowie durch private Sponsorgelder.

Zusätzlich Kultur- und Erlebnisticket aufgelegt

Als Projektträger der Mariazeller Aktion diente eine von Vizebürgermeister und Raiffeisen-Obmann Walter Schweighofer gemeinsam mit Jürgen Ebner eigens dafür gegründete ARGE, organisatorische Unterstützung kam von Hugo Sampl von der WKO Steiermark und um die spesenfreie und transparente Abrechnung über ein Treuhandkonto kümmerte sich Florian Glitzner von der Raiffeisenbank Mariazellerland, welche auch sämtliche Gebühren und Spesen – in Summe rund 3.800 Euro – übernahm.

„So konnten die online erzielten Umsätze ohne jeglichen Abzug in voller Höhe an die Betriebe ausgezahlt werden“, sagt Werner Girrer. „Durch die unbürokratische Zusammenarbeit und den beispiellosen Idealismus konnte nicht nur ein Großteil der Wertschöpfung des Oster- und Muttertagsgeschäfts in der Region gehalten werden, auch Gäste konnten animiert werden, Gutscheine für künftige Aufenthalte im Mariazeller Land zu erwerben“, ergänzt er. Mit dem ebenso gestützten Kultur- und Erlebnisticket des Mariazeller Landes (die NÖN berichtete), gestützt durch ein Sponsoring der GraWe-Versicherung, wurden auch aufgrund von Covid-19 geschlossene Kultur- und Freizeiteinrichtungen in die Initiative aufgenommen.

„Auch wenn die Aktion für alle Beteiligten mit viel Idealismus, Einsatz und auch Kosten verbunden war, die vielen positiven Rückmeldungen waren überwältigend und wir würden es jederzeit wieder machen“, so das einstimmige Resümee aller Beteiligten. Stellvertretend für die im Shop vertretenen 70 Betriebe sprachen Resi Krautgartner und Claudia Höhn den verantwortlichen Organisatoren ihren herzlichen Dank aus.