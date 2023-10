Post-Partner-Filiale im Red-Zac Mariazell eröffnet

Eine neue Postpartner-Filiale bereichert ab sofort Mariazell.

Nachdem die Österreichische Post im November 2022 entschied, das Postamt in Mariazell aus wirtschaftlichen Gründen zu schließen, wurde im Frühjahr 2023 eine Post-Partner-Stelle in Mariazell gesucht und ausgeschrieben. Unter den Bewerbungen für diese für die Bevölkerung so wichtige Infrastruktureinrichtung war auch die Red-Zac Filiale der Stadtbetriebe Mariazell, die letztlich dann auch den Zuschlag erhielt. Über die Sommermonate wurde das bereits in die Jahre gekommene Elektro-Fachgeschäft in der Wiener Straße 19 umgebaut, modernisiert und dabei die Post-Partner-Stelle berücksichtigt sowie in das neu gestaltete Verkaufslokal integriert.

Zwei gesonderte Bauabschnitte ermöglichten trotz der umfangreichen Sanierung einen nahezu durchgehenden Betrieb des Verkaufsgeschäftes. Dank der Flexibilität der mehrheitlich einheimischen Firmen konnten sämtliche Arbeiten aber wie geplant pünktlich abgeschlossen werden.

Firma Redzac soll durch Postpartner von einer höheren Kundenfrequenz profitieren

Anfang Oktober 2023 wurde das neue Geschäftslokal erstmals geöffnet, vor wenigen Tagen fand die offizielle feierliche Eröffnung statt. Geschäftsführer Alexander Brandl konnte dazu zahlreiche Ehrengäste begrüßen, allen voran den Mariazeller Superior Pater Michael Staberl. Ebenso unter den Gästen fanden sich der Mariazeller Bürgermeister Walter Schweighofer als Eigentümervertreter der Stadtbetriebe Mariazell, der ehemalige Geschäftsführer der Stadtbetriebe Johann Zauner, RED ZAC Vorstand Brendan Lenane, der Leiter der Abteilung Zentrales Partnermanagement der Österreichischen Post AG Alois Mondschein, Gerhard Gamsjäger vom Postpartnermanagement Mitte/West sowie Mitglieder des Gemeinderats der Stadtgemeinde und Vertreter der bauausführenden Firmen.

„Mit der Postpartnerschaft kann der Nahversorger Red-Zac ab sofort wieder von einer höheren Kundenfrequenz profitieren, da in den letzten Jahren speziell im Elektrohandel sehr viel Wertschöpfung in den Online-Handel abgeflossen ist“, unterstrich Brandl in seiner Ansprache. Gleichzeitig bedankte er sich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit, speziell bei seinen Mitarbeitern für deren großartigen Einsatz während der Umbauphase. Bürgermeister Walter Schweighofer betonte, dass es mit dieser Partnerschaft gelungen sei, „die Postfiliale wieder in die Verantwortlichkeit der öffentlichen Hand zu legen und damit nicht nur die Post, sondern auch das Elektrogeschäft langfristig und nachhaltig abzusichern“. „Schließlich ist es auch Aufgabe der Gemeinde, die Infrastruktur und die Nahversorgung für die Bevölkerung so gut wie möglich zu erhalten und abzusichern“, betonte dieser.

Alois Mondschein von der Österreichischen Post AG und RED ZAC Vorstand Brendan Lenane berichteten von bereits in der Vergangenheit realisierten und gut funktionierenden Post-Partnern in Red-Zac Betrieben in ganz Österreich und zeigten sich zuversichtlich, dass auch der neue Mariazeller Post-Partner eine Erfolgsgeschichte werden würde. Nicht nur für die Post und für Red-Zac, sondern auch für die Post-Kunden, die nun vor allem von den wesentlich längeren Öffnungszeiten profitieren würden. Rechtzeitig fertiggestellt wurde seitens der Stadtgemeinde auch eine großzügige neue Ladezone direkt vor dem Eingang, die selbstverständlich auch den anderen Betrieben in der Wiener Straße und aber gleichzeitig auch als Busbucht und Ausstiegsstelle für die gegenüberliegende Talstation der Seilbahn dient.