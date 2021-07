„Schon mehrmals waren die Einsatzkräfte durch größere Brände gefordert, der Ruf nach einer Drehleiter war nicht mehr zu überhören. Ich denke an den Großbrand in der Grazer Straße im Sommer 2020, wo die Drehleiter der FF Kapfenberg angefordert wurde, um Schlimmeres zu verhindern“, sagt Werner Svatek, Kommandant der Mariazeller Feuerwehr.

Seit mehr als zehn Jahren bemüht sich die Feuerwehr Mariazell schon um die Anschaffung einer Drehleiter, bis vor zwei Jahren scheiterte es an der hohen Kaufsumme.

„Mit einer Anfahrtszeit von mehr als einer Stunde ist eine rasche Menschenrettung kaum durch- führbar.“ Kommandant Werner Svatek

Die neue Drehleiter für das Mariazellerland ist da. FF Mariazell

Gemeinsam mit dem Landesfeuerwehrverband (LFV) und der Gemeinde Mariazell konnte jetzt endlich der Ankauf verwirklicht werden: Zwei Drittel vom Kaufpreis übernimmt der LFV und ein Drittel der Finanzierung kann von der Stadt mit Hilfe des Landes Steiermark aufgebracht werden.

„Immerhin beträgt der Kaufpreis einer neuen DLK 23/12 etwa 700.000 Euro“, betont Svatek.

Notwendig sei diese Anschaffung für das Mariazellerland, weil die beiden nächstgelegenen Drehleitern in Kapfenberg und in Bruck/Mur stationiert sind: „Mit einer Anfahrtszeit von mehr als einer Stunde ist da jedenfalls zu rechnen, wodurch eine rasche Menschenrettung kaum durchführbar ist“, erklärt der Kommandant. „Da unser Wallfahrtsort mit der Basilika ein touristisches Zentrum für Pilger und einer Million Besucher im Jahr ist, ist diese Anschaffung umso nötiger.“ Besonders von Bedeutung seien hierbei natürlich zudem die vielen Beherbergungsbetriebe. Die Drehleiter könne ebenso bei „Schneekatastrophen“ und bei Menschenrettung im Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz wertvolle Dienste leisten.

„Für unsere Feuerwehr war es eine große Ehre, die neue DLK in Mariazell empfangen zu dürfen. In Zukunft sind wir in der Lage, Menschenrettungen aus Höhe und Tiefe schnellstmöglich zu bewerkstelligen und eine effiziente Brandbekämpfung durchzuführen“, so Svatek.

Die neue Drehleiter bringt neben großer Freude allerdings auch viel Arbeit: „Ja, die steht uns ins Haus. Eine intensive Ausbildung auf diesem hochtechnischen Rettungsgerät ist unbedingt notwendig“, weiß der Kommandant.