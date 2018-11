Zu den bedeutendsten Wallfahrtsstätten Europas gehört die Basilika Mariazell, welche jedes Jahr von über einer Million Pilger aus der ganzen Welt besucht wird. „Die Zahlen sind konstant, da immer andere große Wallfahrten stattfinden“, gibt Anna Maria Scherfler von der Pressestelle der Basilika Mariazell auf NÖN-Anfrage Auskunft. Ungebrochen hoch ist laut ihr ebenfalls das Interesse an Pilgern, die sich zu Fuß auf den Weg machen.

Für die Unterbringung der Gäste ist gesorgt. „Wir dürfen uns über ein gutes Verhältnis von Angebot und Nachfrage freuen“, sagt Scherfler, „es gibt genügend Quartiere, nur an den starken Wochenenden müssen wir uns mehr mit den Unterkünften koordinieren.“ Am 26. Oktober wurde mit Joseph Haydns „Kleiner Orgelsolo-Messe“, dargebracht vom Friedrich-Lessky-Chor aus Wien, der Nationalfeiertag begangen.

Abschluss der Wallfahrtssaison

Zugleich symbolisiert dieser Gottesdienst den feierlichen Abschluss der heurigen Wallfahrtssaison. Zu deren großen Veranstaltungen zählten beispielsweise diejenigen der Ordensschulen, der Bauernbünde oder der Lehrlinge. Neben Kroaten kommen traditionell Ungarn in die Steiermark. Viele hunderte Pilger begingen mit János Szekely, Bischof von Szombathely, die Messe. Das neben dem Hochaltar aufgestellte Bild aus den Schatzkammern der Basilika zeigte Ungarnkönig Ludwig I. bei der Marienerscheinung in der Schlacht gegen die Türken.

Zum 70-Jahr-Stadtjubiläum tagte erstmals auch die Vereinigung „Shrines of Europe“ in Mariazell (NÖN/43). Einige Termine für das nächste Jahr stehen ebenfalls schon fest. Der Auftakt der Wallfahrtssaison wird am 28. April 2019 mit der Krönungsmesse von Mozart gestaltet. Im Mai stellt sich die Ackermann-Gemeinde, ein Verband der katholischen Kirche Deutschlands, welcher sich der Aussöhnung von Deutschen, Tschechen und Slowaken verschrieben hat, und im September die Erzdiözese Freiburg mit Chören zu Wallfahrten ein.