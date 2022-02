Marsch durch Rohrbach zog 400 Teilnehmer an

Via Mundpropaganda, Whatsapp, Telegram und Signal hatte eine Gruppe um Versammlungsleiter Matthias Uhrfahrer unter dem Motto „Zaumkumma“ am Freitagabend zum „stillen Spazierengehen“ aufgerufen. Rund 400 Personen – von Familien mit Kindern bis hin zu älteren Semestern – versammelten sich beim Bahnhof Rohrbach, um die Strecke über Rettungshaus, Schulstraße, Rohrwiesenstraße, Hauptplatz, Durlaßstraße, Bergauerstraße, Steinbergstraße, Durlaßstraße, Schlosswaldstraße und Dreikreuzstraße zurück zum Bahnhof in Angriff zu nehmen.

„Es soll ein friedliches Auftreten im Interesse des Aufeinanderzugehens und Zusammenkommens sein“, hatte Matthias Uhrfahrer im Vorfeld der Aktion auf Anfrage der NÖN angekündigt. Die Veranstalter seien weder Organisation noch Verein oder Partei. In diesem Sinne erfolgte der „Spaziergang“ dann auch ohne Kundgebungen – und vor allem ohne Zwischenfälle. „24 Exekutivbeamte standen im Einsatz, es gab zwei Anzeigen wegen Nicht-Einhaltung der Maskenpflicht“, bestätigt Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller. Unter den Teilnehmern befanden sich auch Corona-Kritiker der Regierung wie FPÖ-Bezirkschef Christian Hafenecker.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren