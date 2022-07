Lilienfelder Abenteurer fuhr mit Tretroller bis Rom

Werbung

Eigentlich hatte der sportliche Pensionist drei Wochen für seine Tretroller-Fahrt von Lilienfeld bis Rom einkalkuliert. Kurz vor der Abfahrt erstellte Martin Müller einen ambitionierteren Etappenplan, der ihn in 14 Tagen ans Ziel bringen sollte.

Tatsächlich brauchte er für die über 1.100 Kilometer lange Strecke dann nur elf Tage. „Zuerst dachte ich, 50 bis 70 Kilometer pro Tag wären schon schwer genug. Doch als ich die ersten Tage sah, dass auch 100 Kilometer möglich sind, packte mich der sportliche Ehrgeiz und ich wollte den 100er-Schnitt halten“, schildert der ehemalige Gym-Lehrer.

Brenzlig: Die Durchfahrt durch diesen Tunnel war für Martin Müller lebensgefährlich. Foto: privat

So war es dann auch. Von Lilienfeld bis Caorle benötigte Müller fünf Tage, danach drei Tage bis Riccione und weitere drei Tage für die Durchquerung des Apennin-Gebirges. Letzterer Abschnitt war der schwierigste, bestätigt Müller: „Gewaltige Anstiege und drückende Hitze, dazu kamen enge Straßen mit großem Verkehrsaufkommen und rücksichtslosen AutofahrerInnen.“

Mir blieb nichts anderes übrig, als mich in meiner Todesangst ganz eng an die Tunnelwand zu pressen.“ Martin Müller Sportlicher Lilienfelder Pensionist

Die gefährlichste Situation hatte Müller knapp vor Gubbio zu bestehen. „Es war ein 900 Meter langer und völlig unbeleuchteter Tunnel, der so schmal war, dass zwei Lkw gerade aneinander vorbeifahren konnten“, schildert der Abenteurer.

Geschafft: Der Lilienfelder kam wohlbehalten mit dem Tretroller in Rom an, hier vor dem Kolosseum. Foto: Foto privat

Da es kein Verbotsschild für Radfahrer zu sehen gegeben habe, sei er mit einem mulmigen Gefühl hineingefahren. „Drinnen brach dann die Hölle los. Die heranbrausenden schweren Brummer starteten ein Hupkonzert – wohlwissend, dass Rad- und Rollerfahrer hier nichts zu suchen hätten.

Da sie nicht bereit waren, ihr Tempo zu drosseln, blieb mir nichts anderes übrig, als mich in meiner Todesangst ganz eng an die Tunnelwand zu pressen – in der Hoffnung, dass es sich irgendwie ausgeht“, erinnert sich Müller. In den Pausen ohne Brummis sei er um sein Leben gelaufen, bis er endlich das heiß ersehnte Licht am Ende des Tunnels gesehen habe.

Auch alte Knöchelverletzung stoppte Lilienfelder nicht

Bis zur Ankunft in der italienischen Hauptstadt gab es auch skurrile Erlebnisse – etwa im Rahmen der ersten Etappe über das Gscheid und den Seeberg. „Zwischen Gusswerk und Seewiesen war kein einziges offenes Geschäft oder Gasthaus zu finden. Zu meinem Glück lud mich eine steirische Familie spontan zum Mittagessen ein“, erzählt der Lilienfelder. Die Etappe entlang des Kanaltals auf der aufgelassenen Eisenbahnstrecke sei indes ein besonderes Highlight dieser Tour gewesen. Mehrmals sprang der ehemalige Lehrer in die kalten Fluten des Tagliamento.

Der Tretroller war für elf Tage lang Müllers Fortbewegungsmittel, hier bei einer Pause. Foto: privat

„Ab Gemona del Friuli gab es keine Radwege mehr und das Verkehrsaufkommen war sehr stark. Auch meldete sich nun eine alte Verletzung im Knöchel zurück. Doch irgendwie ging es weiter, denn Aufgeben war einfach keine Option“, betont Müller. Nach der anstrengenden Tretroller-Fahrt waren ein paar Tage Sightseeing in Rom angesagt, ehe es per Zug heimwärts ging.

