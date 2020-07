Voll im Gange ist die Modernisierung der Gemeindewohnhäuser Castellistraße 42 bis 48. Knapp zwei Millionen Euro müssen für die Baumaßnahmen aufgewendet werden.

Dafür hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 7. Juli eine Darlehensaufnahme in der Höhe von zwei Millionen Euro bei der Raiffeisenbank Traisen-Gölsental und bei der Hypo NOE einstimmig beschlossen. Die Abwicklung erfolgt über die Hypo Immobilien. Das Land Niederösterreich unterstützt das Vorhaben mit der Wohnbauförderung-Althaussanierung.

„Gerade in dieser Zeit ist es dringend notwendig, die Wirtschaft wieder anzukurbeln“, sagt Bürgermeister Wolfgang Labenbacher über die aufwendige Generalrenovierung. „Ich bin glücklich, dass praktisch nur heimische Firmen die Aufträge bekommen haben. Das Ziel ist klar: Die Wohnqualität verbessern“, ergänzt der Lilienfelder Bürgermeister.

Die Firma Jäger ist Teilgeneralunternehmer und wird die Bauarbeiten selbst durchführen. „Jäger hat für die Zimmermannsarbeiten die Rotheauer Firma August Gosch gewonnen. Das Dach wird die Spenglerei Hoppel darauf setzen, natürlich eine Dachschindl von Prefa. Die Fenster werden von Lux montiert“, zählt Wolfgang Labenbacher auf.

Die beiden Gebäude werden an die Fernwärme Lilienfeld angeschlossen. Für die Installationsarbeiten bei Heizung und Sanitär hat die Lilienfelder Traditionsfirma Kollar den Auftrag. Die elektrotechnischen Bereiche werden von Elektro Posch aus Lilienfeld abgedeckt.

„Wir leisten mit diesem Projekt auch einen Beitrag zum Klimaschutz. Die Häuser werden wärmetechnisch auf Stand gebracht und erneuerbare Energie kommt zum Einsatz. Der Energieverbrauch insgesamt wird geringer“, merkt Vizebürgermeister Manuel Aichberger an.