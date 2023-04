Maturanten im Bezirk Lilienfeld fiebern der Prüfung entgegen

Die Matura sorgt bei vielen Schülerinnen und Schülern jedes Jahr aufs Neue für Nervenkitzel. Auch dieses Jahr ist es mit Anfang Mai wieder so weit. Doch seit dem ersten Lockdown 2020 hat sich aufgrund der Corona-Pandemie so einiges verändert. Die Maturaprüfungen in den Corona-Jahren wurden an die Situation angepasst. So waren etwa die Präsentationen der vorwissenschaftlichen Arbeiten vor dem Komitee sowie die mündliche Matura teilweise freiwillig und auch bei der schriftlichen Matura soll es Vereinfachungen gegeben haben. Dieses Jahr soll die Zentralmatura wieder gewohnt stattfinden. Wie es in den Tagen vor der Reifeprüfung in den höheren Schulen des Bezirks aussieht, hat sich die NÖN umgehört.

Bärbel Koupilek, Direktorin der HLW Türnitz, berichtet wie die Situation an ihrer Schule aussieht: „Von der Anzahl der Prüfungen wird die Matura abgehalten wie vor der Pandemie. Die Regelung, dass die Jahresnote der abschließenden Klasse in die Beurteilung der Reife- und Diplomprüfung einfließt, ist ins Dauerrecht übernommen worden.“

Leonie Habersatter, Julian Pfeffer und Verena Schmidt (v. l.) von der HLW Türnitz lernen fleißig für die Matura. Viel Erfolg wünscht ihnen für die Reifeprüfung Direktorin Bärbel Koupilek (r.). Foto: Peter Denk

Die Vorbereitungen auf die Abschlussprüfungen der Matura laufen an der HLW Türnitz aktuell auf Hochtouren. „Mein Team bereitet gewissenhaft und mit zahlreichen Unterstützungsmaßnahmen unsere Schülerinnen und Schüler auf die Zentralmatura vor“, versichert Koupilek und hofft, dass alle Schülerinnen und Schüler ihre Zentralmatura positiv abschließen können.

30-Prozent-Regel kann die Maturanote retten

Zum aktuellen Stellenwert eines Schulabschlusses äußert sich die Direktorin: „Meiner Meinung nach ist der Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule wie der HLW Türnitz die Basis für eine solide berufliche Ausbildung mit direktem Berufseinstieg oder weiterem Studium an einer Fachhochschule oder Universität. Somit hat die Reife- und Diplomprüfung aus meiner Sicht nicht an Stellenwert verloren.“

Bereits im letzten Jahr wurden die Matura-Prüfungen wie vor der Pandemie abgehalten. Jedoch gab es bei der schriftlichen Reifeprüfung eine Zeitverlängerung, die laut Schuldirektor des BG/BRG Lilienfeld, Josef Heindl, von den meisten Schülerinnen und Schülern nicht in Anspruch genommen werden musste.

„Es ist gut, wieder zur Normalität zurückzukehren“, sagt der Direktor und zieht eine positive Bilanz aus der bisherigen Matura-Vorbereitungsphase. Die Schülerinnen und Schüler seien allesamt top motiviert. So sind die Erwartungen auf eine allgemein erfolgreiche Reifeprüfung hoch. Auf die Frage, welchen Stellenwert die Matura gegenwärtig noch hat, antwortet Heindl: „Bildung sollte immer einen hohen Stellenwert haben. Der Wert eines Schulabschlusses ist ungemein groß für die weitere berufliche Laufbahn und erweitert die Möglichkeit, einen guten Arbeitsplatz zu finden und ein erfolgreiches Leben zu führen.“

Intensiv sind daher die Vorbereitungen für die Matura in der 8ER-Klasse im Lilienfelder Gymnasium. 29 Schüler werden antreten. Die schriftliche Matura findet zwischen 2. und 9. Mai hier statt, die mündliche ab 2. Juni. „Noch geht‘s, aber wir werden jeden Tag nervöser“, sagt Klassensprecher Michael Grasel.

Froh sind die Schüler, sollte es doch nicht so gut verlaufen, über die „30-Prozent-Regel“. Wenn zumindest 30 Prozent der schriftlichen Prüfung positiv sind, hat man dann, abhängig von der letzten Zeugnisnote in diesem Fach noch eine Chance, positiv zu sein. Auch die Kompensationsprüfung bietet noch die Option, sich die Note zu verbessern. Die Matura hat auch für viele Bürger im Bezirk noch hohe Bedeutung, doch ebenso die Lehre. Wichtig ist eben ein Schulabschluss, welcher Art auch immer.

Jeder sollte einen für sich erfüllenden Bereich finden

Die Lilienfelderin Michaela Wetsch, Mutter einer studierenden Tochter beispielsweise, findet, dass für ein Studium eine Matura unbedingt nötig sei. „Das muss aber nicht unbedingt bedeuten, dass eine fundierte handwerkliche Ausbildung mit Lehrabschluss schlechter wäre“, meint sie. Ihrer Meinung ist es wichtig, dass man in seinem Beruf wirklich aufgeht: „Die einen streben einen Beruf an, der die Matura voraussetzt und leisten dort Großes. Die anderen sind absolute Koryphäen in einem handwerklichen Beruf ohne höheren Abschluss. Jeder sollte den für sich erfüllendsten Bereich finden.“

