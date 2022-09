Maturaball im 20er-Style .

Die „goldenen 20er“ lautete das Motto des Maturaballs am Freitag im Stift Lilienfeld. Für beste Unterhaltung war gesorgt, coole Getränke gab es an den Bars, ein üppiges Buffet und eine Mehlspeisecke ließen keine Wünsche offen. Ein Spielbereich für Black Jack und Poker kam bei den Besuchern ebenso gut an wie die „Hochzeitskapelle“.