Der Bezirk Lilienfeld hat viel zu wenig Ärzte

Zu wenig Haus- und Fachärzte im Bezirk Lilienfeld – diese Kritik äußert die SPÖ angesichts der nahenden Landtagswahl. „Die Landarztgarantie der ÖVP ist wertlos“, moniert GVV-Bezirksvorsitzender Johann Gastegger.

Die SPÖ sieht die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) und die Ärztekammer in der Pflicht. „In quartalsweisen Gesprächen zwischen den beiden wird die Besetzung der Kassenstellen festgelegt. Da es bei diesem Prozess nach dem Gesetz keine Rolle für andere Systempartner gibt, liegt es primär an den Krankenversicherungsträgern, attraktive Angebote zu schaffen und mit der Ärztekammer möglichst viele Ärzte ins kassenärztliche System zu bringen“, fordert der SPÖ-Bezirksvorsitzende Christian Fischer. Darüber hinaus müsse die Politik regulierend eingreifen.

Laut einer Aufstellung der ÖGK fehlten im Sommer zwei Allgemeinmediziner (von 17 Planstellen), je eine Person aus der Urologie und der Kinder- und Jugendheilkunde (von zwölf Fachärzten) und zwei Zahnärzte (von zehn) im Bezirk (Stand 1. Juli 2022).

Allerdings bewegt sich in diesen Bereichen einiges: Allgemeinmediziner Merten Gareiß verlegte mit 1. Oktober seinen Hauptsitz von Lilienfeld nach Hohenberg. Die frei werdende Stelle ist bereits ausgeschrieben. Im Sommer eröffnete eine allgemeinmedizinische Gruppenpraxis in St. Veit. Die Stelle für Urologie wurde mittlerweile besetzt, allerdings ist der Beginn noch offen. Und Hainfeld kann sich seit dem 1. Oktober über einen neuen Zahnarzt freuen.

Innerhalb der Vertragsärzteschaft findet laut ÖGK-Pressesprecherin Viktoria Frieser aktuell ein Generationswechsel statt. Während die Babyboomer in Pension gehen, fehlen in der Kinder- und Jugendheilkunde sowie der Allgemeinmedizin die Absolventen, um den Bedarf abzudecken. Aus Sicht von Bezirksärztevertreter Richard Friewald ist ein zusätzliches Problem, dass nur wenige Ärzte in den Bezirk Lilienfeld wollen.

Außerdem gibt er noch zu bedenken, dass der finanzielle Anreiz gegenüber einer Spitals- anstellung fehle und das Risiko – etwa bei Krankheit oder notwendigen Investitionen – größer sei. Für länger unbesetzte Stellen wie die Kinder- und Jugendheilkunde gibt es daher eine einmalige Anschubfinanzierung von bis zu 70.000 Euro. Zudem bietet die ÖGK ihren Ärzten neue Vertragsformen an, wie etwa Gruppenpraxen, Jobsharing oder eine Anstellung.

