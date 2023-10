Lilienfelder Oberärzte zieht es ins Pielachtal

Zur Gründung und Einrichtung einer Endoskopie-Ordination im Pielachtal haben sich Peter Gäßler als Facharzt für Chirurgie und Marcel Krickl als Facharzt für Innere Medizin entschlossen. Die Praxis wurde nun in der Bahnhofstraße 5 in Kirchberg eröffnet.

Beide Fachärzte sind als Oberärzte im Landesklinikum Lilienfeld tätig und bringen in ihren Behandlungsbereichen große Erfahrung mit. Sie betonen: „Wir möchten der Bevölkerung im Pielachtal und über die Region hinaus ortsnahe und unkompliziert ein fachärztliches Untersuchungsrepertoire anbieten“. Dies geschieht in Form der Darmvorsorge (Koloskopie), welche ab dem 50. Lebensjahr vom Versicherungsträger bei Kassenärztinnen und Kassenärzten kostenlos angeboten wird, und in Form der Magenspiegelung (Gastroskopie).

Wahlarztpraxis: Einen Teil übernimmt die Gesundheitskassa

Peter Gäßler und Marcel Krickl sind als Wahlärzte tätig und bieten in der Ordination am Standort Kirchberg fachärztliche Behandlungen an. Dementsprechend übernehmen Patientinnen die Kosten für die Untersuchung und bekommen einen Teil der Kosten vom Versicherungsträger zurück. „Unser Team unterstützt die Patienten unbürokratisch bei der Antragstellung zur Rückerstattung der Honorarnote“, so die Mediziner. Wichtig ist den beiden Ärzten ausreichend Zeit für Aufklärung und Information.

Den Schritt zur Gründung der Ordination haben sie deshalb gewählt, um weiterhin im Pielachtal Möglichkeiten für endoskopische Untersuchungen anzubieten. Dies alles ist ab sofort möglich. Magen- und Darmspiegelungen werden von den Fachärzten gemeinsam mit ihrem Team standardmäßig in sanftem Schlaf (Sedierung) und ständiger Überwachung des Herz-Kreislaufsystems durchgeführt.

Terminvereinbarungen für endoskopische Untersuchungen sind bereits telefonisch unter 0664/5008600 möglich.