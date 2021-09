Wenn man die Stockschützenhalle dieser Tage betritt, scheint man in einer Parallelwelt gelandet zu sein. Es wird munter gefeiert, Mega-Party gemacht. Corona scheint für einige Stunden in Vergessenheit geraten zu sein. Doch ganz so locker, wie es erscheinen mag, läuft auch das 15. Original Traisner Oktoberfest nicht. Hier gilt ebenso die strenge Regel: Ohne 3G kein Eintritt.

Um es genau zu nehmen, sind es schon fast 2,5G. Zutritt ins Festgelände haben nur Geimpfte, Genesene oder jene, die einen aktuellen PCR-Test aufweisen können. Maskenpflicht gibt es in der Halle und im Eventstadl aber keine.

Auch der vielfache Bart-Weltmeister Norbert Topf fand sich unter den Festgästen. Wohlmann

„Es hat einfach reibungslos auf allen Ebenen funktioniert“, jubelt Oktoberfest-Organisator Kevin Bauer nach dem ersten Wochenende. Die Gäste seien alle, was die Kontrollen beim Zutritt ins Festgelände angeht, äußerst diszipliniert. „Nur einige wenige mussten wir wegschicken, weil sie nur einen Antigen-Test hatten. Die haben das aber auch akzeptiert“, sagt Bauer.

Zu Unstimmigkeiten wegen der Eintrittskontrollen ist es nicht gekommen. Auftakt war am Donnerstag mit dem großen Bieranstich. Auf der Bühne heizten die „Partykrainer“ ein und im Eventstadl legte DJ Pimp auf. Am Freitag ging es munter weiter mit dem Musikverein Schwarzenbach. Im Anschluss spielten die Lauser und dann brachte Marc Pircher mit seinen Liedern die Halle zum Beben.

Doch nicht genug: Bis in den frühen Morgen unterhielt die Band „Fantasy“ und im Stadl auch Matty Valentino. „Der Samstag war auf jeden Fall der stärkste Tag“, bilanziert Bauer. Publikumsmagnet an diesem Tag war DJ Ötzi, doch auch die „Zaumbradler“ und „Nordwand“ ernteten Applaus. In der Disco sorgten DJ Pimp und DJ Rudi MC für heiße Rhythmen.

„Nur einige wenige mussten wir wegschicken, weil sie nur einen Antigen-Test hatten.“ Kevin Bauer, Oktoberfest- Macher

„Die Zusammenarbeit mit den Behörden lief reibungslos. Am Donnerstag schauten Vertreter persönlich vorbei, auch an den anderen Tagen war immer wieder die Polizei zur Kontrolle vor Ort. Wir haben aber viele Securitys, die für Sicherheit sorgen und auch die Einhaltung der 3G-Regeln im Auge haben“, sagt Bauer.

Zum Frühschoppen am Sonntag spielten die Jugendblaskapelle Rohrbach und im Anschluss die „Edlseer“ auf. Bauer wirkt im NÖN-Gespräch leicht heiser und erschöpft. „Ich bin keinen Tag vor 6 Uhr morgens ins Bett gekommen“, schmunzelt er, dennoch sei er „fit fürs nächste Fest-Wochenende“, wie er betont.