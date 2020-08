Das Minus von 4,1 Prozent bei den Erwerbstätigen ist der traurige Spitzenwert im NÖ-weiten Vergleich. „Mit Corona ist diese Entwicklung explodiert“, sagt AMS-Leiterin Margarete Selch.

Neuman: Einbrüche im Produktionszahlen überwunden

Der weltweit tätige Automobilzulieferer Neuman musste an seiner Niederlassung in Lilienfeld niemanden kündigen. Das Personal konnte mit dem Modell der Kurzarbeit im Unternehmen gehalten werden.

Die Einbrüche in den Produktionszahlen im Automobilbereich im zweiten Quartal 2020 sind nun überwunden. Sorgen bereitet derzeit vielmehr die Aluminiumgießerei. Produkte für den Gebrauchsartikelmarkt erfahren momentan eine geringere Nachfrage. „Bis Ende September fahren wir daher in der Aluminiumgießerei Marktl noch mit Kurzarbeit“, sagt Alfred Hager von Neuman.

Das Wirtschaftswachstum hat schon 2019 an Schwung verloren, daher zeigt der Arbeitsmarkt im Bezirk Lilienfeld seit einem Jahr steigende Arbeitslosenzahlen und einen Rückgang bei der Beschäftigung. Allerdings bis Februar 2020 in einem überschaubaren Bereich, bei der Arbeitslosigkeit maximal plus 6,8 Prozent und bei den Beschäftigten maximal minus 1,9 Prozent.

Starker Anstieg wegen Covid-19-Situation

„Im Halbjahresdurchschnitt 2020 hat sich die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen von 789 auf 1.067 (+35,3%) erhöht und die Zahl der Beschäftigten von 10.260 auf 9.843 (-4,1% und der höchste prozentuale Rückgang in NÖ) reduziert“, erklärt AMS Leiterin Margareta Selch

Bei den Branchen zeigt sich der stärkste Rückgang bei den Arbeitskräfteüberlassern, gefolgt von der Beherbergung und Gastronomie sowie dem Verkehrswesen.

„Natürlich wirken sich auch regionale Ereignisse wie die Schließung von Laufen und überregionale wie der veränderte Automobilmarkt auf uns aus, vorrangig liegt es jedoch schon an ,Corona‘, dass nahezu alle Betriebe aller Branchen einen verringerten Personalbedarf haben“, weiß AMS-Leiterin Selch.

Bei rund 80 Prozent Betriebsauslastung arbeitet derzeit die Firma Metagro in Hainfeld. Die Produktion von Edelstahlküchen bekam durch den Investitionsrückgang in der Gastronomie einen nicht unbedeutenden Dämpfer.

Mitarbeiter abzubauen, käme derzeit jedoch nicht in Frage. Wegen der hohen Qualifizierung der Mitarbeiter wäre ein Abbau der falsche Weg, so Daniel Berger von Metagro. Angesichts einer nicht planbaren näheren Zukunft wegen Covid-19 und dessen Nachwirkungen, sei er aber auch nicht hundertprozentig auszuschließen.