Es ist der größte Finanzbrocken der Gemeinde Kaumberg in nächster Zeit – die komplette Neusanierung der Mehrzweckhalle. „Wir wollen aber sämtliche Förderschienen nutzen“, betont Bürgermeister Michael Wurmetzberger vorweg.

Bei der Gemeinderatssitzung stellte das Kaumberger Gemeindeoberhaupt den Ablauf des Projektes vor, dabei wurden sogleich Aufträge dazu an regionale Firmen in Höhe von rund 540.000 Euro vergeben. Der Ablauf soll in fünf Bauabschnitten erfolgen, heuer werden Böden und Decke und die Wandverkleidung neu gestaltet.

Versorgung mit klimafreundlicher Energiequelle

Außerdem werden neue Turngeräte angeschafft, da der Raum ja auch als Turnsaal dient. Die komplette Sanierung der Sanitäranlagen samt den Umkleidekabinen steht ebenso am Programm.

„Es erfolgt ein großer Teil der Vorarbeiten für den zweiten Bauabschnitt im kommenden Jahr. Das wird dann sehr aufwendig, da die Stromheizung auf eine wassergeführte Hackschnitzelheizung umgerüstet wird“, erklärt der Ortschef. Dafür müssten erst Leitungen verlegt werden.

Trotz herausfordernder Verlegearbeiten ist ihm die Versorgung der Mehrzweckhalle mit einer alternativen, klimafreundlichen Energiequelle sehr wichtig. „Die Hackschnitzel kommen aus Kaumberg“, informiert er. Mit der Biowärme werden dann Halle, Volksschule und Kindergarten, Musikerheim und diverse Wohnungen beheizt.

Ein weiterer Schwerpunkt, der im Zuge der Hallensanierung erfolgen wird, ist der Kindergartenzubau. „Dann können wir auf zwei Kindergartengruppen aufstocken“, erklärt Wurmetzberger. Rund 25 Kinder werden pro Gruppe Platz finden. Umgesetzt wird der Zubau von Planer Thomas Trippl von der Baukooperative GmbH in Laaben.

Im Juni werden Ausschreibungen für diverse Arbeiten in Höhe von rund 200.000 Euro erfolgen. Im dritten Bauabschnitt wird eine Photovoltaikanlage am Dach der Halle montiert. Eine weitere Herausforderung ist die Durchführung der Arbeiten während des Schul- und Kindergartenbetriebs.

Wurmetzberger betont, dass die Sanierung des gesamten Gebäudekomplexes das größte Projekt der letzten Jahrzehnte ist. Abgesehen von kleineren Instandhaltungsarbeiten war der Zubau des Musikerheims 2008 der letzte größere Umbau an der Halle. Die Finalisierung des Mega-Projektes mit geplanten Gesamtkosten von 2,5 Millionen Euro ist für 2024 anvisiert.