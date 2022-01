Bewegte Geschichte: 100 Jahre NÖ aus Lilienfelder Sicht

In den letzten 100 Jahren hat sich vieles ereignet, die NÖN bringt exemplarisch ein paar Beispiele dafür in der Kurzbetrachtung:

Spitalsbau in Lilienfeld

Aus dem Protokoll des Gemeinderates vom 13. Juni 1902 heißt es: „Der Krankenhausbaugrund ist vom hochw. Stifte dem Spitalsverband ohne Entgelt überlassen worden, unter der Bedingung, dass die Schenkung für alle Zukunft nur dem Zwecke der Kranken- oder Armenpflege dienen dürfe.“ Aus Anlass „700 Jahre Stift Lilienfeld“ wurde das Grundstück kostenlos zur Verfügung gestellt. Und das Spital wurde ständig erweitert, lange war es ein Verbandskrankenhaus, wurde also von den Gemeinden des Bezirkes Lilienfeld geführt, später übernahm das Land Niederösterreich. Heute ist das Krankenhaus mit 400 Mitarbeitern einer der größten Betriebe im Bezirk.

Franz Auer, der zwölf Jahre Verbandsobmann des Spitals war, erinnert sich: „Meine Vorgänger waren Karl Trattner und Karl Thalhammer. Als meine größten Erfolge sehe ich den Neubau von CT, Interner Abteilung und Küche.“ Und: „Bei Übernahme des Krankenhauses Lilienfeld 2005 durch das Land landete unser Spital bei der Befragung über die Zufriedenheit der Patienten an erster Stelle in ganz Niederösterreich.“

1930 verstarb Abt Justin Panschab, in seiner Amtszeit von 1899 bis 1930 hat das Stift 1902 die Grundfläche für den Bau des Krankenhauses Lilienfeld gespendet. „Und er hat 1902 das erste E-Werk von Lilienfeld errichten lassen“, weiß Abt Pius Maurer.

Elektrizität

Zur ersten Straßenbeleuchtung in Lilienfeld wird im Protokoll des Gemeinderates vom 24. Juni 1902 festgehalten: „Von dem freundlichen Anerbieten des Stiftes Lilienfeld, welches bereit ist, aus dem erbauenden Elektrizitätswerke Licht für die Straßenzwecke zu ermäßigtem Preise zu liefern und die Kosten der Installation selbst zu tragen, wird dankbarst Gebrauch gemacht werden.“

Hochwasserkatastrophen

Am 1. Juni 1921 war eine verheerende Unwetterkatastrophe. In mehreren Notstands-Sitzungen befasste sich der Lilienfelder Gemeinderat mit den Schäden. Am dringendsten waren die Reparaturen an der Schrambacher und Lilienfelder Wasserleitung. Der Schaden am Gemeindeeigentum wurde mit 28.531.000 Kronen erhoben, die Schäden an Privateigentum wurden mit 62.797.950 Kronen beziffert. Nicht festgestellt wurden die Schäden in Staats- oder Landeseigentum.

1997 folgte die „Jahrhundertflut“, der ganze Bezirk war betroffen. Seither wurden bezirksweit Millionenbeträge in eine Verbesserung des Hochwasserschutzes investiert.

Gymnasium Lilienfeld

1967 wurde auf Initiative von Abt Friedrich Pfennigbauer und Bürgermeister Sepp Ganner begonnen, ein Gymnasium zu etablieren. Schulerhalter war zunächst die „Freiwillige Gymnasialgemeinde Lilienfeld“, bestehend aus mehreren Gemeinden.

„Ab Jänner 1971 wurden die Gymnasialklassen als Expositur des Bundesgymnasiums St. Pölten geführt, 1975 war dann die erste Matura im Gymnasium Lilienfeld, bei der alle im ersten Anlauf bestanden“, weiß Abt Pius. 1976 folgte die Selbständigkeit des Bundesgymnasiums Lilienfeld: „Der erste Direktor war Heribert May“, weiß Abt Pius.