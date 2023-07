Traisner Kokain-Dealer verurteilt

Kokain und Cannabis konsumierte ein junger Mann aus Traisen. Dann, nicht zuletzt aufgrund seines Job-Verlusts, ging ihm das Geld dafür aus. „Ich habe zuerst das AMS-Geld dafür verwendet“, erklärte er. Doch seine Sucht verlangte nach mehr. Das Geld dafür reichte nicht. Daher verkaufte er in seinem Umfeld schließlich selbst die Drogen, wie er am Landesgericht St. Pölten dem Richter erklärte.

Er bekannte sich teilweise schuldig. Die Staatsanwältin legte ihm, basierend auf den polizeilichen Ermittlungen und vorangegangenen Einvernahmen zur Last, 40 Gramm Kokain mit Reinheitsgrad von zumindest 59 Prozent, acht Gramm Cannabiskraut mit Reinheitsgrad von 4,5 Prozent THCA und ein Prozent Delta-9-THC im November und Dezember des Vorjahres in Traisen und andernorts verkauft zu haben.

Ein unbeschriebenes Blatt ist der Traisner aber nicht. Zwei Verurteilungen wegen Drogendelikten hat er schon, erinnerte ihn der Richter. Sein Lebenswandel sei aber nun ein ganz anderer, beteuerte der Angeklagte aber. Er hätte einen neuen Job, er sei bereits auf Entzugstherapie gewesen und seither hätte er nichts mehr mit Drogen zu tun. Er konzentriere sich nun ganz auf sein neues Leben.

Im Zeugenstand: zwei Abnehmer aus Traisen. Einer davon von den Drogen sichtlich gezeichnet. Er kaufte vom Angeklagten das Kokain, das dieser dafür großteils streckte. Rund 3.500 bis 4.000 Euro will er dafür bezahlt haben. Die Angaben über Menge und Einnahmen differierten ein wenig zu jenen des Angeklagten.

Die zweite Abnehmerin gab an, zuerst mit dem Angeklagten Cannabis konsumiert zu haben, dann sei man gemeinsam zu einem weiteren Dealer Drogen kaufen gefahren.

„Es war dumm, was ich gemacht habe“, merkte der Angeklagte abschließend an. Seine Verteidigerin bat, auch im Hinblick auf den neuen Job, um ein mildes Urteil. Der Richter kam dem, nicht zuletzt wegen der Bereitschaft des Angeklagten zu kooperieren, nach. Urteil: sechs Monate auf Bewährung mit einer Probezeit von drei Jahren. 3.500 Euro Geldstrafe. Bewährungshilfe und ambulante Suchtberatung. „Dann scheint auch im Leumundszeugnis nichts auf“, erklärte der Richter. Dabei mahnte er aber, dass sich der Angeklagte in der Probezeit nichts zu Schulden kommen lassen dürfe. Denn das sei seine letzte Chance, sonst wird die Haftstrafe fällig. Rechtsmittelverzicht seitens der Verteidigerin.