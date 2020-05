Der Zahn der Zeit hat am örtlichen Gymnasium genagt. Positiv in diesem Zusammenhang: Das Bildungsministerium bestätigt im Rahmen des präsentierten Schulentwicklungsplans 2020 nun die Sanierung von Räumlichkeiten des im Stift Lilienfeld untergebrachten BG/BRG Lilienfeld.

Allerdings steckt das Projekt noch in den Kinderschuhen, weiß Direktor Josef Heindl auf NÖN-Anfrage: „Derzeit sind die Vorerhebungen im Gange.“

„Die Schule bereitet die nächsten Generationen auf die Zukunft vor. Für diese Aufgabe werden geeignete Räume benötigt.“ÖVP-Bundesrat Karl Bader

Zeitplan und Kosten der Renovierung stehen demnach noch nicht fest. Er freue sich aber, dass Lilienfeld im Sanierungskonzept des Bundes aufscheine, um bald ein „renoviertes Gebäude zur Verfügung zu haben“, betont Heindl.

Thema ist im Zuge der Sanierung auch ein kleiner Zubau im Bereich des Porten-Gebäudes. Damit soll dem zusätzlichen Platzbedarf Rechnung getragen werden. So verfüge die Schule derzeit etwa über keinen eigenen Biologiesaal, gibt Heindl ein Beispiel.

Vom Ministerium gab es auf NÖN-Anfrage bis Redaktionsschluss keine Detail-Auskünfte zum Sanierungsprojekt im Gymnasium.

ÖVP-Bundesrat Karl Bader zeigt sich in einer Aussendung aber erfreut und rechnet vor: „Die Schule bereitet die nächsten Generationen auf die Zukunft vor. Für diese Aufgabe werden geeignete Räume benötigt. Die Bundesregierung investiert in den nächsten Jahren daher 2,4 Milliarden Euro in Österreichs Bundesschulen. Österreichweit wird es rund 270 Bauprojekte an den Bundesschulen geben.“

Das Schulentwicklungsprogramm 2020 basiere auf bildungspolitischen Intentionen, ökologischen Überlegungen und räumlich-demografischen Entwicklungen. „Es soll ein regional möglichst gleichwertiges Schulangebot gewährleistet bleiben“, weiß Bader.

Derzeit 464 Schüler im Lilienfelder Gym

Das Schulentwicklungsprogramm berücksichtige daher die regional unterschiedliche Bevölkerungsentwicklung und die Entwicklung der Schulbesuchsquoten.

„In stark wachsenden Regionen sind Neubauten und Erweiterungen vorgesehen, in Regionen mit abnehmender Zahl an Kindern und Jugendlichen werden die Schulen saniert und umgebaut. Dennoch gibt es auch ein klares Bekenntnis zum ländlichen Raum: Die Strukturen der schulischen Ausbildung müssen in den dünn besiedelten, ländlichen Räumen auch bei wenig Auslastung erhalten bleiben“, erklärt Bader.

Nach aktuellen Zahlen besuchen derzeit 464 Schüler das Lilienfelder Gymnasium.