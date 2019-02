Lilienfeld als Kältepol.

In den nächsten Tagen soll das Thermometer in die Höhe klettern. Am Donnerstag war es in einigen Landesteilen freilich noch ordentlich frostig – mit Temperaturen bis zu minus vierzehn Grad. Die wurden nach Angaben des Amtes der NÖ Landesregierung in Lilienfeld gemessen, womit der niederösterreichweite Kältepol in heimischen Gefilden lag.