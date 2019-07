800 Jahre Eschenau: Großes Jubiläum beim Feuerwehrfest .

„Unsere Geschichte ist ein unendliches Feld, um zu lernen. Darum lasst uns in die Vergangenheit schauen, um die Zukunft nicht zu gefährden.“ So leitete Bürgermeister Alois Kaiser am Samstag den Festakt zum 800-jährigen Jubiläum der Gemeinde Eschenau ein.