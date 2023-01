Mit Pkw-Anhänger auf Schleuderkurs

Die Feuerwehren im Bezirk hatten am Samstag aufgrund der Winterrückkehr so einiges zu tun: Auch die Eschenauer Floriani rückten zu einem Verkehrsunfall aus.

Ein Pkw-Lenker fuhr von Rotheau in Richtung Eschenau. In Steubach geriet sein Pkw-Anhänger, den er mitführte, ins Schleudern. Ein entgegenkommender Lenker rutschte auf der glatten Fahrbahn wiederum mit seinem Auto in den Anhänger, wodurch sein Wagen seitlich beschädigt wurde. Die Lenker blieben unversehrt.

Die Feuerwehr Eschenau sicherte die Unfallstelle ab und stellte das noch fahrtüchtige Auto auf einem Parkplatz ab.

