Es waren routinemäßige Geschwindigkeitsmessungen, die zwei Beamte der Polizei St. Veit am Samstag zwischen 15 und 16 Uhr auf der L 133 in Kleinzell vornahmen. Das Ergebnis ist durchaus besorgniserregend, denn die 70er-Zone scheint einige Lenker so gar nicht zu tangieren. Hier kam es laufend zu Übertretungen der erlaubten Geschwindigkeit.

Spitzenreiter bildeten zwei Wiener und ein Kärnter. Letzterer, ein 52-jähriger Biker, brauste mit Tempo 129 durchs Gemeindegebiet. Knapp hinter ihm in der Rangliste an exzessiven Überschreitungen rangiert ein 57-jähriger Wiener Autofahrer mit 127 Stundenkilometern. Als ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus Wien die Polizisten passierte, zeigte ihr Lasermessgerät beachtliche 125 Stundenkilometer an. Allen drei Möchtegern-Rennfahrern droht nun die Abnahme des Führerscheins. Sie wurden bei der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld angezeigt.

Die anderen Lenker, die zu schnell unterwegs waren, wurde ebenso angezeigt oder durften ein Organmandat als Erinnerung an ihre Spritztour mit nach Hause nehmen.