Elternverein Rohrbach: Nur mehr ein Flohmarkt

„Wir sind gemeinsam aktiv, um unseren Kindern eine schöne, lehrreiche und glückliche Volksschulzeit zu ermöglichen“, betonte Elternvereinsobfrau Eveline Zöchner bei der Jahresmitgliederversammlung. So ist es dem Vereinsvorstand ein großes Anliegen, Schulprojekte und Schulveranstaltungen mitzugestalten, aber auch sozial schwächere Schüler bei schulbedingten Mehrausgaben zu unterstützen.

„Wir haben im abgelaufenen Jahr einen Frühjahrs- und einen Winterflohmarkt abgehalten, waren beim Rohrbacher Advent mit einem Stand mit dabei, haben am Faschingsdienstag für geselliges Dorfleben gesorgt, beim Ferienspiel mitgewirkt und beim Abschlussfest für das leibliche Wohl der großen und kleinen Besucher gesorgt“, ist Zöchner stolz auf ihr engagiertes Team. Den Tauschmarkt will der Verein künftig auf eine Veranstaltung im November reduzieren. „Die Besucherzahlen waren in letzter Zeit nicht so toll“, hofft Zöchner diesbezüglich auf einen Aufwärtstrend, „denn immerhin kommt der Reinerlös ausschließlich den Kindern der Schule zugute“, so Zöchner.

Elternverein wird bei der 60-Jahr-Feier der Volksschule mitwirken

Aus den Erlösen diverser Aktivitäten konnte der Elternverein die Kosten von Bus- und Zugfahrten übernehmen und Musikinstrumente ankaufen. Auch die Exkursionskosten zur „Garten Tulln“ von der gesamten Schule wurden vom Elternverein übernommen.

„Ich freue mich, dass der Elternverein so gewachsen ist“, sagte Vizebürgermeisterin Anna Klinger dem Verein weiterhin die volle Unterstützung seitens der Gemeinde zu. Geschäftsführender Gemeinderat und Schulobmann Josef Retzl verwies indes auf die 60 Jahr-Feier der Rohrbacher Volksschule im kommenden Jahr, bei der auch der Elternverein tatkräftig mithelfen wird.

Zöchner dankte ihrem Team für die gute Zusammenarbeit, für das rege Interesse und die gute Kooperation mit der Gemeinde als Schulerhalter. Auch zeigte sie ihre Freude darüber, dass alle Klassenlehrerinnen der jeweiligen Schulklassen sowie Schuldirektorin Magdalena Fertner zur Mitgliederversammlung kamen.