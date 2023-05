Freiheitliche des Bezirks Lilienfeld tagten

Kürzlich gab es in Florians Teichstüberl in Wilhelmsburg eine Bezirksversammlung der Lilienfelder und St. Pöltner Bezirksgruppen des Freiheitlichen und Unabhängigen Gemeindevertreterverbands (GVV).

Neben dem Austausch unter den freiheitlichen Kommunalpolitikern standen dabei auch bereits Vorbereitungen in Richtung Gemeinderatswahl 2025 im Fokus. „Unser Ziel ist es, auch in den Gemeinden unseres Bezirks klare freiheitliche Politik im Sinne der Bürger zu stärken und eine echte Alternative zu ÖVP und SPÖ anzubieten. Denn eine politische Wende braucht es nicht nur auf Bundesebene, sondern gerade auch in den Gemeinden“, unterstrichen dabei GVV-Bezirksobmann Wolfgang Baumann und der geschäftsführende FPÖ-Bezirksparteiobmann Arno Schönthaler.

