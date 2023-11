Interne Rochade bei den Rohrbacher Naturfreunden

„Wir haben die Rollen getauscht“, mit diesen Worten eröffnete Naturfreundeobmann Johann Gurmann am Wochenende die Mitgliederversammlung im Gasthaus Linsbichler.

„Seit 1. November ist meine Stellvertreterin Hannelore Gauppmann die interimsmäßige Vorsitzende der Naturfreunde. Ich werde sie aber bis zur Wahl nächstes Jahr als Stellvertreter bestmöglich unterstützen,“ wie Gurmann betonte.

„35 Jahre hast du die Geschicke des Vereines geleitet und du hast maßgeblich zum Erfolg der 298 Mitglieder zählenden Ortsgruppe beigetragen“, dankte Bürgermeister Karl Bader, von der vereinsinternen Rochade selbst überrascht, dem langjährigen Vorsitzenden für die gute Zusammenarbeit.

„Ohne euch wäre der Verein nichts“, dankte Hannelore Gauppmann im Jahresrückblick den zahlreich erschienenen Mitgliedern, Funktionären, den vielen Ehrenamtlichen, den Hüttenbewirtschaftern der Lindensteinschutzhütte, der Gemeinde Rohrbach und ganz besonders ihrem Vorgänger Johann Gurmann.

Mario Götzenbrugger (Mitte) legte seine Funktion als Wanderreferent zurück. Johann Gurmann, Bundesrätin Sandra Böhmwalder, Vorsitzende Hannelore Gauppmann und Bürgermeister Karl Bader (v. l.) dankten ihm für sein langjähriges Engagement. Foto: Josef Steyrer

Spartenreferenten hielten danach einen Rückblick über das abgelaufene Jahr und über laufende Arbeiten bezüglich des Toilettenzubaus bei der Lindensteinschutzhütte informierte der ehrenamtliche Hütten-Geschäftsführer Karl Schalko. In puncto Sanitäranlagen stand der Vereinsvorstand vor grundlegenden Herausforderungen die mittlerweile gelöst werden konnten. Der Errichtung einer Toilette, deren Fäkalien in einen Behälter wandern und dort verbleiben bis der Inhalt entsorgt wird, stand nichts mehr im Wege. „Betonierungs- und Zimmermannsarbeiten sind abgeschlossen, derzeit wird am Innenausbau weitergearbeitet“ hofft Schalko, dass die „hygienisch saubere Lösung“ bald in Betrieb genommen werden kann.

„910 ehrenamtliche Arbeitsstunden wurden bereits geleistet. Hans Gurmann und Franz Gschaider haben hier den größten Anteil“, betonte Schalko.

Jugendreferentin Petra Stari konnte über zahlreiche Aktivitäten berichten. „Das Puppentheater ist extrem gut angekommen und auch der Kindermaskenball mit rund 140 Kindern. Die Ostereiersuche am Lindenstein begeisterte die Kids genauso wie Ferienspiel- und Kletterturmaktivitäten“, informierte Stari.

Unermüdlich im Einsatz war auch Wanderreferent Mario Götzenbrugger. Er berichtete über zwölf Wanderungen, die allesamt sehr gut angenommen wurden. Aus gesundheitlichen Gründen legte er seine Funktion nach vielen Jahren als Wanderkoordinator zurück. Interimsmäßig wird diese von Josef Rotteneder übernommen.

„Die Gemeinschaft der Naturfreunde wird nach innen und nach außen gelebt. Die Natur zu schützen steht im Vordergrund,“ dankte Bürgermeister Karl Bader für das „im Dorf so wichtige Engagement“. „Ihr seid das ganze Jahr über präsent und bietet Aktivitäten für alle Generationen an. Dafür möchte ich euch danken“, betonte auch Bundesrätin Sandra Böhmwalder, selbst Vereinsmitglied bei der Rohrbacher Ortsgruppe.