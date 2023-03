Hohenberg/St. Aegyd: Sprachunterricht auf der Bühne

Um ihre Sprachkenntnisse in Englisch auch außerhalb des normalen Unterrichts zu verbessern, machten die Schüler der achten Schulstufe der Mittelschule St. Aegyd und Hohenberg einen Ausflug in das „Vienna English Theatre“. Dieses gab im Festsaal der Neuen Mittelschule St. Veit an der Gölsen ein Gastspiel.

Am Programm stand das Theaterstück „Virtual Heroes“, eine abwechslungsreiche Komödie, die den Alltag zweier Teenager in eine virtuelle Welt überträgt. Das Stück wurde ausschließlich in englischer Sprache vorgetragen. „Eine wertvolle Bereicherung des gewöhnlichen Sprachunterrichts“, ist Schulleiterin Julia Kurz überzeugt.

