Die NÖ Landesregierung beschloss auf Antrag von Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko Mittel für Straßenbauarbeiten an der B 20 in Mitterbach. „Das Land NÖ investiert etwa 1,25 Millionen Euro in Sanierungsarbeiten zwischen Josefsberg und Mitterbach“, informiert der Landesrat, „wir wollen dadurch vor allem die Sicherheit erhöhen.“

Auf einem rund vier Kilometer langen Teilstück gilt es, den Unterbau zu verstärken und den Belag zu erneuern. Dazu ist von 9. Juli bis 10. August ein Fahrverbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen geplant. Eine Umleitung für Lkws, die nach Mitterbach wollen, erfolgt über Sägemühle und Gscheid. Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen und Anrainer dürfen die B 20 in diesem Zeitraum passieren, müssen aber Verzögerungen wegen der halbseitigen Sperre der Straße in Kauf nehmen. Der Linienbus wird ebenfalls durchgeschleust.