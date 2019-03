Zum Vergleich: In der Wintersaison 2017/18 wurden an 101 Betriebstagen 38.600 Besucher gezählt. „Witterungsbedingt haben wir zum Jahresbeginn Betriebstage eingebüßt. Wir konnten dennoch ein sensationelles Saisonergebnis 2018/19 erzielen. Danke an die treuen Gäste unseres Actionbergs. Ein ganz besonderer Dank gilt aber unseren großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im so herausfordernden Jänner Unglaubliches geleistet haben“, betont NÖVOG Geschäftsführerin Barbara Komarek.

Die Entscheidung des Landes Niederösterreich, auf der Gemeindealpe zu investieren, sei „goldrichtig“ gewesen, ergänzt Niederösterreichs Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Die Gemeindealpe startet am 11. Mai mit der Mountaincarts-Flotte in die Sommersaison.