Zur „KLAR!-Modellregion“ ernannt, wollen sich die Gemeinden des Naturparks Ötscher-Tormäuer den Folgen der Klimakrise stellen. Denn: „Der Klimawandel ist rund um den Ötscher bereits spürbar, es ist höchst an der Zeit, Maßnahmen zu setzen, um für die Region und unser Mostviertel auch für die Zukunft gerüstet zu sein und um weiterhin eine sehr lebenswerte Landschaft und Gemeinschaft bieten zu können“, mahnt Renate Rakwetz, Bürgermeisterin von Gaming und Obfrau des Naturparks Ötscher-Tormäuer.

In ganz Österreich sei die Klimakrise deutlich zu spüren, etwa mit dem Rückgang der Gletscher, Wasserknappheit oder einer veränderten Vegetationsperiode.

Auch die Region rund um den Ötscher bleibe von den Folgen nicht verschont: „So ist schon jetzt eine Umverteilung des Niederschlags und damit eine Häufung an Starkregenereignissen zu verzeichnen, auch werden die Winter immer schneeärmer und Trockenheit setzt Land- und Forstwirtschaft stark zu“, so Rakwetz. Nun hat die Region die Chance, sich in einem mehrstufigen Prozess diesen Herausforderungen zu stellen und eine gezielte Entwicklung voranzutreiben: In der ersten Phase hat die Region ein Jahr Zeit, um ein Konzept zur Klimawandelanpassung zu kreieren und mit begleitenden Bewusstseinsbildungsmaßnahmen zu unterstützen. Sprich: Anhand eines ausgearbeiteten Plans sollen danach die Maßnahmen umgesetzt werden.

Das Management der „KLAR!-Region“ hat an den Naturpark Ötscher-Tormäuer angedockt, um die Synergien aus der gut funktionierenden Gemeindekooperation zu nutzen. Katja Weirer und Florian Schublach werden mit der Betreuung betraut. Die Konzepterstellung soll in enger Kooperation mit regionalen Akteuren aus allen Bereichen passieren und das Bewusstsein für die Klimakrise und Anpassungen in der Bevölkerung festigen.