„Die Straßenbeleuchtung in Mitterbach ist bereits in die Jahre gekommen“, betont Bürgermeister Alfred Hinterecker. Immer wieder komme es zu Schäden und Kurzschlüssen. Deshalb wurde in der letzten Gemeinderatssitzung beschlossen, die Betreuung der Straßenbeleuchtung an das EVN- Lichtservice zu übergeben.

„Die Schäden werden im Rahmen dessen behoben und die Lampen sukzessive in den nächsten Jahren auf LED umgestellt“, erklärt Hinterecker. Das Projekt läuft über fünf Jahre. Die Kosten belaufen sich auf einmalig 110.000 Euro. Durch eine Finanzsonderaktion des Landes wird Mitterbach auch mit der Förderung unterstützt.